L’accent ? Pas un problème ! “Même si le patron de CNews aime bien les accents, le plus difficile sera les chiffres. Par exemple à TV5Monde, ils font très attention à ce qu’on dise “soixante-dix” et “quatre-vingt-dix”. "Je dois parfois refaire la séquence à cause de ça”, déclare Carol Zanin, logopède de formation, dans les colonnes de CNews.

Face aux gens qui se demandent si son travail va beaucoup changer, elle répond simplement : “C’est le même métier a priori, que ce soit en Belgique ou en France, même si on ne s’adresse pas au même public et les exigences ne sont pas les mêmes au niveau des prévisions. En France, il y a une face océanique, et on fait particulièrement attention au dérèglement climatique, et, en ce moment, aux inondations ou aux orages violents. La météo d’il y a cinq ans n’est plus celle de 2023. Avant, Bordeaux, c’était 300 jours de soleil par an avec un peu d’averses… Du coup, sur CNews, je vais faire des interventions en direct, si le besoin se fait sentir.”