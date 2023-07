En effet, d'après le Parisien, Laurent Ruquier ne sera plus sur France 2 à la rentrée prochaine. France 2 et Laurent Ruquier n'ont toutefois pas confirmé ou démenti l'information du Parisien. Nos confrères évoquent "un froid" entre Laurent Ruquier et sa direction.

Laurent Ruquier, qui était présent sur France 2 depuis plus de 30 ans, serait, toujours d'après le Parisien, en négociations avec TF1.

On le retrouvera également sur RTL avec les "Grosses têtes".