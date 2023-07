Les circonstances de la mort de la chanteuse surtout connue en Chine et aux Etats-Unis sont tragiques.

En effet, sur un post Instagram, les deux soeurs ont expliqué que CoCo Lee a tenté de se suicider ce dimanche 2 juillet, elle qui souffrait de dépression. Mais elle n'est pas arrivée à ses fins et a été transportée d'urgence à l'hôpital où elle est restée dans le coma jusqu'à ce mercredi 5 juillet, jour de sa mort.

“Avec une grande tristesse, nous sommes ici pour annoncer la nouvelle la plus dévastatrice. CoCo souffrait de dépression depuis quelques années, mais son état s’est considérablement détérioré au cours des derniers mois. (...) Bien que CoCo ait cherché de l’aide professionnelle et ait fait de son mieux pour lutter contre la dépression, malheureusement, ce démon en elle a pris le dessus sur elle”, ont-elles ajouté.

Avant de poursuivre: "Nous sommes très reconnaissants et honorées d’avoir une sœur aussi excellente et exceptionnelle. Nous sommes reconnaissants à Dieu de nous avoir donné un ange si gentil. Nous savons maintenant qu’elle est partie dans un endroit plus heureux et qu’elle ne souffre plus de dépression. Nous espérons que Dieu veille à son meilleur intérêt !”.