Nouvelle amende pour C8 et Cyril Hanouna: "Les déclarations de cet invité n'ont pas été fermement et immédiatement contredites"

Le 9 mars, "Touche pas à mon poste!" (TPMP) avait accueilli Gérard Fauré, présenté comme l'"ex-dealer du tout-Paris", pour l'interroger notamment sur la consommation de cocaïne de l'humoriste Pierre Palmade, à l'origine d'un grave accident de la route.

L'invité a alors "accusé nommément plusieurs personnalités publiques de consommation de produits stupéfiants, et même de trafic de ces substances pour l'une d'entre elles, ainsi que de pédophilie et de consommation 'd'adrénochrome', une substance présentée à l'antenne comme étant issue de sang d'enfants kidnappés et sacrifiés", rappelle l'Arcom dans sa décision.

"L'adrénochrome" est au coeur d'une théorie conspirationniste qui a été démontée à plusieurs reprises ces dernières années.

Malgré cela, "les déclarations de l'invité n'ont pas été fermement et immédiatement contredites", relève l'Arcom. Le régulateur constate même "une certaine complaisance à l'égard de l'invité, relancé régulièrement et encouragé à développer certains de ses propos, l'animateur allant jusqu'à crédibiliser une partie de ces derniers, notamment les plus graves".

Ainsi, au sujet de "l'adrénochrome", Cyril Hanouna a déclaré: "Il y a des gens qui disent que ça existe" et "c'est une pratique, apparemment ça existe et, ça, il a raison de le dire".

Le fait qu'il ait indiqué à plusieurs reprises que les dires de son invité "n'engageaient que lui" n'est "pas de nature à atténuer la responsabilité de l'éditeur", relève également l'Arcom.

La "diffusion de propos portant sur une thèse complotiste" vaut en outre une mise en demeure à C8, dans une deuxième décision de l'Arcom.

Les émissions controversées de Cyril Hanouna ont valu à cette chaîne une vingtaine de réprimandes de ce type depuis 2012.

Début février, la chaîne du groupe Canal+, filiale de Vivendi, avait écopé d'une amende record de 3,5 millions d'euros à cause d'injures lancées par son animateur vedette au député LFI Louis Boyard.