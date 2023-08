Henry Cavill aurait-il été poussé à bout par The Witcher ? De nouvelles hypothèses sur son départ de la série émergent

Beaucoup de théories ont été mentionnées depuis l’annonce de son départ, la plus récurrente étant que la réalisatrice de la série en ait eu marre du perfectionnisme de l’acteur. Mais, selon le réalisateur Marc Jobst, qui a participé à la conception de deux épisodes, la raison pourrait être tout autre.

À lire aussi

”Henry Cavill a fait trois saisons. Ce sont des séries qui demandent beaucoup d’énergie. Il fait chacune de ses cascades”, a expliqué le réalisateur dans une interview donnée à Screenrant. “Si on fait un plan rapproché sur une main qui tient son épée, ça doit être la sienne. C’est un athlète incroyable avec qui travailler. Il s’entraîne des heures avant et des heures après le tournage qui dure 12 heures par jour. Et il s’implique dans son travail”, admire Marc Jobst.

Ce dernier estime donc que cet investissement constant et sans limite l’aura vidé de toute son énergie : “Après trois saisons à avoir mis toute son énergie là-dedans, je me suis dit qu’il avait fait son travail en faisant exister la série et s’il pense en avoir fait le tour, je lui fais confiance.”

À travers cette interview, Marc Jobst rappelle une énième fois à quel point Henry Cavill a placé la barre haut.