”Elle n’avait pas les épaules et nous en avons payé le prix” : Nawell Madani critiquée pour son attitude sur le plateau d’une série Netflix

Parmi les manquements reprochés à l’artiste française, des décisions “dangereuses” sont également évoquées comme ce technicien-son embarqué dans le coffre d’une voiture conduite par une actrice qui n’avait pas son permis ou des changements intempestifs épuisants.

”Netflix a laissé tous les pouvoirs à Nawell, qui était fatiguée mais aussi inexpérimentée pour occuper tous ces postes. Ils l’ont mise là parce qu’elle est connue, parce qu’elle a des millions d’abonnés, mais elle n’avait pas les épaules et c’est nous qui en avons payé le prix”, rapportent des membres de l’équipe.

De leur côté, les actrices de la série, Kahina Carina et Carima Amarouche, décrivent, elles, des conditions de tournages “normales” et assurent que Nawell Madani se serait comportée de manière “”respectueuse et professionnelle”.