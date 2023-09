Ce présentateur fait ses adieux à VTM

Verstraeten travaillait pour VTM News depuis le tout premier épisode, le 1er février 1989. Avant cela, Verstraeten, qui dit n'avoir jamais écrit de lettre de candidature de sa vie, a travaillé pour le radiodiffuseur public. Il y travaillait notamment en tant que journaliste musical et trafic. Chez VTM, il a également présenté le magazine de reportage "Telefacts" et les magazines automobiles "De zesde versnelling" et "Autowereld.tv".