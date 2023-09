Chez les Boy Scouts américains, la loi du silence est de mise sur les agressions sexuelles

C’est à de nombreuses victimes de ces agressions que donne la parole Brian Knappenberger dans Paroles de scouts, documentaire mis en ligne il y a quelques jours par Netflix.

Une omerta sur la durée

Quand commence à éclater le scandale, au tournant des années 2010, la surprise est totale dans l’opinion publique américaine, qui vénère le scoutisme qui, depuis sa création en Angleterre en 1908 et son importation deux ans plus tard aux États-Unis, apprend aux petits Américains les joies de la vie au grand air, mais aussi les valeurs patriotiques à l’ombre du drapeau. Avec une communauté de 9,5 millions de personnes (dont environ 762000 au sein des BSA), les États-Unis sont en effet le pays qui compte le plus de scouts et guides au monde, devant l’Indonésie.

Témoin-clé du documentaire, Michael Johnson a été engagé en 2010 par les Boy Scouts en tant que responsable de la défense des mineurs. Il s’agit aujourd’hui de l’une des voix les plus critiques à l’encontre de l’association, qui lui a systématiquement mis des bâtons dans les roues pour tenter de couvrir les différentes affaires de pédophilie portées à sa connaissance.

Ce que l’on découvre dans Paroles de scouts, c’est que cette loi du silence remonte à la création même des Boy Scouts of America, qui, depuis 1910, ont formé quelque 110 millions de petits Américains. Dès 1923, une publication interne des BSA évoque ainsi des “dossiers secrets” concernant des affaires de pédophilie…

Dans "Paroles de scouts", Brian Knappenberger donne la parole à de nombreuses victimes d'agressions sexuelles au sein des Boy Scouts of America. ©Netflix

Œuvre utile

Durant un siècle, tout a été fait pour mettre sous le tapis le comportement de certains membres des BSA. C’est que, sous la pression de deux de ses plus gros fournisseurs de scouts, l’Église catholique américaine et l’Église mormone, les Boy Scouts ont longtemps préféré concentrer leur attention sur les homosexuels, exclus de leur rang. Sans se soucier de ces “bons” pères de familles qui, durant des années, abusaient des jeunes garçons placés sous leur protection…

Auteur de nombreux documentaires (notamment de The Internet’s Own Boy : The Story of Aaron Swartz en 2014, sur le suicide d’un cybermilitant américain, ou du très intéressant Procès d’une presse libre en 2017, également disponible sur Netflix), Brian Knappenberger ne signe pas un grand documentaire. En mettant au grand jour un scandale d’une telle ampleur, il fait néanmoins œuvre utile. Et il nous force à nous interroger sur le silence qui peut régner dans d’autres organisations de jeunesse, notamment de ce côté-ci de l’Atlantique…

Paroles de scouts : Le malaise américain/Scouts Honor : The Secret Files of the Boy Scouts of America Documentaire De Brian Knappenberger Durée 1h34