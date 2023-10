Emmanuelle Béart : "J’étais loin d’imaginer qu’on était autant de victimes d'inceste"

A 60 ans, la comédienne française a décidé de briser le silence pour évoquer publiquement l'inceste dont elle a été victime. Dans les locaux de Reyers, elle a reçu La Libre en compagnie de sa coréalisatrice Anastasia Mikova pour porter ce film d'une heure et demie. Plus que son histoire, le documentaire recueille, surtout, la parole de quatre autres victimes. De manière sensible et intelligente, dans le fond comme dans la forme, sans tomber dans le pathos, ni l'impudicité.

À lire aussi

Emmanuelle Béart, pourquoi la rencontre avec Anastasia vous a-t-elle décidé à parler de ce que vous avez subi et de faire ce film ?

Emmanuelle Béart : Ça faisait longtemps que je tournais autour du sujet. J'ai imaginé des fictions. J'avais vu Woman, le documentaire qu'Anastasia avait réalisé avec Yann Arthus-Bertrand. Il y avait quelque chose qui touchait à l'essence de la femme. Je me disais : c'est quelqu'un qui sait écouter les témoignages. J'étais déjà très intéressée par son travail. On s'est rencontrées lors d'un dîner et on a longtemps parlé. Je lui ai dit que je voulais réaliser un documentaire. Ça a été très immédiat. C'était elle et personne d'autre. Une évidence.

Anastasia Mikova : En réalisant Woman, j'ai été frappée par le nombre de femmes qu'on venait rencontrer pour un autre sujet et qui finissaient par nous parler des violences sexuelles vécues dans leur enfance. Pas forcément intrafamiliales. Très souvent, c'étaient des femmes qui s'inscrivaient par la suite dans un schéma de violences. Certaines devenaient presque des proies, parce qu'il y a quelque chose qui avait été brisé et qu'elles n'arrivaient pas à reconstruire. Je me suis demandé pourquoi on n'avait pas conscience de cela. La rencontre avec Emmanuelle a été une sorte de réponse à ces interrogations. Elle m'a raconté ce qu'elle avait subi. Pas pour me raconter sa vie, mais pour me faire comprendre qu'il y avait presque une urgence à réaliser ce projet.

Vous réunissez quatre témoignages de victimes courageuses. Vous êtes parties d’un appel à témoins ?

A.M. : On a fait cet appel à témoins mais, timidement, à travers quelques associations, pour voir si les victimes étaient prêtes à témoigner à visage découvert dans un documentaire. On a reçu plus de 300 réponses en une semaine. On a compris très vite le besoin pour elles de parler.

Selon un sondage Ipsos de novembre 2020, un Français sur dix dit avoir été victime de violences sexuelles durant son enfance. Les chiffres autour de l’inceste vous surprennent-ils ?

E.B. : En France, on a toutes les chances, dans une classe de trente élèves, d'avoir trois élèves qui subissent des violences sexuelles incestueuses. C'est 160 000 enfants par an. Même moi qui l'ai vécu, je n'imaginais pas l'ampleur du fléau. J'étais loin d'imaginer qu'on était autant. Il faut que cette expérience soit utile à d'autres.

A.M. : Ce qu'il faut réussir à entendre et à comprendre, c'est que ça ne se passe pas qu'ailleurs. Ça se passe chez nous, près de nous. Ce qui veut dire que vous connaissez des victimes, sans le savoir peut-être. On connaît tous des victimes. Dans notre entourage, ça veut dire aussi que potentiellement, il y a des agresseurs. À partir de là, on peut appréhender les choses autrement, on peut briser ce silence et ce tabou.

L’une de vos intervenantes, Norma, violée par son grand-père, explique que personne, à aucun moment, ne lui a posé la question qui aurait pu la faire parler. Qu’est-ce qui empêche la prise de parole ?

E.B. : Ce qu'on veut montrer dans le film, c'est qu'il y a différents cercles de silence. Un silence familial. Souvent, la personne qui prend la parole est exclue de la famille. Et pas l'agresseur, ce qui est quand même paradoxal. Il y a un silence sociétal, politique car les politiques publiques ne sont pas à la hauteur en ce moment. En France, il existe une injonction de dire : brisons le silence. Mais, quand l'enfant parle, on le suspecte assez immédiatement d'être un menteur. Quand le père ou la mère, généralement plutôt la mère, porte plainte en soutenant la parole de l'enfant, elle se retrouve les trois quarts du temps sur le banc des accusés, avec des pénalités judiciaires, la menace de la perte de l'enfant. Très souvent, on place encore l'enfant chez l'agresseur et le parent qui dénonce perd la garde.

À lire aussi

Vous interrogez justement le magistrat Édouard Durand, coprésident de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise), qui évoque le controversé syndrome d’aliénation parentale (SAP).

E.B. : Ce syndrome supposerait que le parent protecteur se venge de l'autre, le SAP a contaminé toute la chaîne de protection et toute la chaîne judiciaire. C'est un psychiatre, Richard Gardner, qui l'a inventé en 1980. C'est un faux concept.

A.M. : Même au-delà de cela, on voit bien qu'à partir du moment où l'enfant parle, il n'est pas cru. Quand un enfant se confie, qu'il affirme vivre une agression, qui est-ce qu'on croit et qui est-ce qu'on essaie de protéger dans un premier temps ? Cet enfant ? Ou potentiellement son agresseur - qui reste, on est d'accord, présumé innocent ? Actuellement, très clairement la réponse du système n'est pas de protéger l'enfant. C'est un vrai problème. De même, aujourd'hui, on ne retire pas systématiquement la garde d'un parent agresseur.

Emmanuelle Béart, avant de prendre la parole publiquement, vous en aviez parlé à votre famille ?

E.B. : J'ai parlé de ce sujet à un cercle très intime. Notamment mes trois enfants, car je me suis dit que la prévention était primordiale. Avant que la catastrophe n'arrive. Pour dire à l'enfant que son corps lui appartient, qu'il puisse prendre conscience que c'est son corps et qu'on n'a pas le droit de toucher à son intimité.

Qu’est-ce que vous retirez de ce documentaire ?

E.B. : Ce film a eu un incroyable retentissement en France. Médiatique, évidemment, mais pas seulement. Aujourd'hui, avec Anastasia, on reçoit des témoignages de gens qui, grâce à ce film, ont décidé de prendre la parole, de dire les choses, de réunir leur famille, de porter plainte. On se dit qu'on a vraiment bien travaillé. On peut être fières de ce qu'on a fait. On se rend compte que ce genre de documentaire peut vraiment aider des gens.

A.M. : De plus en plus de victimes osent parler, s'expriment. Ils prennent des risques. La vraie question n'est plus dans la question de briser le silence. Elle est dans la réponse que la société apporte à ces personnes. Cette parole existe, qu'est-ce qu'on en fait collectivement ?