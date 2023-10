"Un silence si bruyant" : Emmanuelle Béart signe un film formidable pour mieux comprendre l’inceste

Certaines silhouettes finissent, une à une, par se lever, un faisceau de lumière éclairant leur visage. Parmi elles, la comédienne Emmanuelle Béart se redresse et témoigne. “J’ai 11 ans, c’est la nuit j’en suis sûre. Tu déchires mon sommeil comme tu déchires, sans bruit aucun, ma chemise de nuit. Comme si cet arrêt dans le temps, ce silence polaire te laissait tout l’espace et comme si déjà il était inscrit que personne ne témoignerait jamais.”

Quasi cinquante ans après, sans jamais préciser qui est derrière le “tu”, l’actrice française a, donc, décidé de parler des horreurs qu’elle a subies. La rencontre avec Anastasia Mikova, sa coréalisatrice, l’a convaincue de briser le silence et d’en faire un film.

À lire aussi

Quatre victimes témoignent

Plus que son histoire, le documentaire Un silence si bruyant★★★ recueille, surtout, la parole de quatre autres victimes d’inceste. De manière sensible et intelligente, dans le fond comme dans la forme, sans tomber dans le pathos, ni l’impudicité.

Il y a Norma, d’abord, une jeune femme violée par son grand-père qui écrit un seule en scène sur le thème. Sarah, ensuite, est la mère d’une fille ayant été abusée par son ancien compagnon. Pascale, une Belge, dont la mémoire est revenue récemment, a été victime de son père. Enfin, Joachim assigne ses deux parents en justice.

À lire aussi

Écouter ces drames est une formidable occasion de mieux comprendre un sujet tabou qu’on a, encore, bien du mal à appréhender et d’essayer d’éclairer certaines questions : Quels sont les procédés utilisés par les agresseurs pour ne pas se faire pincer ? Comment repérer un enfant abusé ? Pourquoi les victimes mettent du temps à parler ? Pour quelles raisons, dans bien des cas, ne sont-elles encore pas écoutées ? Comment réagir lorsqu’un enfant se confie ? Quels impacts l’inceste a-t-il sur le reste de la vie ?

Pour y répondre, les deux coréalisatrices interrogent, aussi, des proches de victimes, des experts (un juge des enfants éclairant, des avocats, psys…). Le but : vulgariser des notions plus techniques. Le syndrome d’aliénation parentale très controversé et mis en avant par certains prédateurs devant la justice. L’amnésie traumatique ou comment le cerveau enfouit un souvenir pendant des années pour survivre.

La survie, c’est le leitmotiv de toutes ces victimes courageuses qui essaient de se reconstruire. Chaque année, en France, selon la Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants (Ciivise), 160 000 enfants seraient victimes d’inceste.