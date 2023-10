"Plus Belle la Vie" revient et relooke son bar du Mistral

À lire aussi

Moteur d’un écosystème

"Plus Belle la Vie, c'est une part de l'âme de la France, c'est 2,6 millions de personnes qui vibrent en même temps, c'est une force d'imagination", s'est emballée la ministre. Avant de rappeler que le feuilleton est surtout "le moteur d'un écosystème" renforcé par le plan "Marseille en grand", qui veut faire de la ville une "capitale" des industries créatives avec l'ouverture d'une école, l'installation d'une antenne de la cinémathèque et une toute nouvelle base logistique, que Rima Abdul-Malak va d'ailleurs inaugurer dans la foulée. La reprise du feuilleton est surtout une bonne nouvelle pour les intermittents du spectacle, la série employant 200 personnes par jour de tournage, soit un millier de personnes à l'année en tenant compte du turn-over des équipes.

Mais sinon, il va se passer quoi, dans la nouvelle vie de Plus Belle la Vie ? Pas de question sur l'éditorial, répète l'attachée de presse. Tout juste apprend-on que la ligne directrice de la version originale est conservée, à savoir "des personnages dans lesquels les Français se retrouvent et un ancrage territorial très fort, et un ancrage dans l'actualité du pays, avec des valeurs de solidarité et d'inclusion", dixit Rodolphe Belmer, le patron de TF1, lui aussi du voyage. Quels horaires de diffusion ? Secret-défense, mais ce sera "dans une très belle case", promet Belmer. Qui au casting ? Des anciens, mais aussi des nouveaux.

D'ailleurs, que va-t-il se passer pour le personnage incarné par Marwan Berreni ? L'acteur, initialement prévu au tournage dès les premiers épisodes, a disparu depuis le 3 août. "Je n'en sais pas plus que vous", évacue, sourcils levés, Vincent Meslet, le directeur général de Newen. Qui se montre à peine plus disert sur l'identité visuelle "rafraîchie", et une plus grande part accordée aux tournages en extérieur. Ce qui donne le sourire au maire d'Allauch, petite commune voisine de Marseille : c'est sur une place du village que seront désormais tournés les extérieurs du bar du Mistral. Le décor intérieur du bar reste, lui, dans les studios de la Belle-de-Mai. C'est l'information du jour : fini le rade de quartier, bienvenue dans un bar bobo-cosy, avec murs vert d'eau, déco vintage et vaste cuisine visible derrière une verrière. Comment expliquer ce relooking ? "Il s'appelle pareil, mais ce n'est pas le même bar", élude Vincent Meslet. Mais pourquoi un nouveau bar ? "Réponse dans le premier épisode."