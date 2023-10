Sooner joue à nous faire peur pour Halloween

Quelques frissons récents

Cinéaste danois adulé depuis Drive en 2011, Nicolas Winding Refn s’essayait, cinq ans plus tard au film fantastique dans The Neon Demon, qui plongeait Elle Fanning dans l’univers malsain de la mode à Los Angeles. On aime ou on déteste…

En 2021, la Française Julia Ducournau divisait la Croisette avec sa Palme d’or Titane, film transgenre porté par Agathe Rousselle et Vincent Lindon également disponible sur Sooner. Cinq ans plus tout, elle avait déjà enflammé Cannes avec Grave, un thriller cannibale gore tourné à Liège pas piqué des vers !

Dans l’esprit d’un Jordan Peele (Get Out, Us, Nope…), l’Anglais Joe Marcantonio signait en 2020 Family Ties, un thriller psychologique intense, même si pas totalement abouti, dans la campagne anglaise, avec l’excellente Tamara Lawrence dans le rôle d’une jeune femme prisonnière de sa belle-mère…

Remakes à gogo

On le sait, Hollywood est cruellement en manque d’inspiration. En témoigne le nombre impressionnant de classiques du cinéma horrifique ayant eu droit à un remake ces vingt dernières années. Sooner propose par exemple Scream (2022), entre suite et relance (toujours plus méta) de la franchise de Wes Craven. Où Jenna Ortega (la star de la série Mercredi sur Netflix) rejoint les acteurs d’origine : Neve Campbell, Courtenez Cox et David Arquette.

À voir ou revoir également, les remakes d’Halloween de John Carpenter par Rob Zombie en 2007 (centré sur l’enfance de Michael Myers), de Blair Witch (une plutôt bonne surprise en 2016) ou encore d’Hellraiser (le classique de Clive Barker) en 2022.

Plus original est le projet de Michel Hazanavicius qui, avec l’excellent Coupez ! (présenté en ouverture du Festival de Cannes l’année dernière), refaisait quasi plan par plan Ne coupez pas ! du Japonais Shin’ichirô Ueda, emmenant dans un incroyable plan-séquence Romain Duris et Bérénice Béjo.

S’attaquant à un immense classique du giallo italien signé Dario Argento en 1977, Luca Guadagnino s’en sortait plus qu’honorablement avec Suspiria en 2018, un film de danse et de sorcières porté par Dakota Johnson et Tilda Swinton.

Pépites du monde entier

S’il est une cinématographie qui a redonné des couleurs au fantastique il y a une vingtaine d’années, c’est le cinéma espagnol, avec deux maîtres en la matière : Alejandro Amenábar et Jaume Balagueró. Avec Paco Plaza, ce dernier signait en 2008 l’un des films les plus effrayants de la décennie : REC, sur le principe du found footage. Sooner propose de découvrir l’ensemble de la quadrilogie, qui s’est étalée jusqu’à REC 4 : Apocalypse en 2014. Du même Balagueró, on peut également voir Muse, cauchemar dublinois resté inédit en salles en 2018.

Autre grand acteur du renouveau du genre, le cinéma japonais a également fait frissonner à la fin des années 1990, grâce à des noms comme Hideo Nakata (Ring), Takashi Miike (Audition) ou Takashi Shimizu (The Grudge). Mais l’une des voix les plus originales de ce cinéma fantastique nippon fut Kiyoshi Kurosawa. Avant de signer des drames envoûtants comme Shokuzai (2012) ou Vers l’autre rive (2015), le cinéaste a en effet signé des classiques de l’horreur tels que Kairo (2001), Loft (2005) ou encore le terrifiant Cure (1997), sélectionné dans ce “Halloween : Horror Marathon”.

Autre grand nom de l’horreur asiatique, le Coréen Yeong Sang-ho s’est imposé avec ses films de zombies ultra-gore : Dernier Train pour Busan (2016) et sa suite Peninsula (2020).

En 2005, Greg McLean nous promenait, lui, sur une magnifique plage australienne dans l’excellent Wolf Creek, un slasher classique diablement efficace. À moins que l’on ne décide d’aller faire un tour à Zalava en 1978, un petit village iranien habité par un démon… Une histoire d’exorcisme signée Arsalan Amiri.

Se rire de la peur

Avec Scream en 1996, Wes Craven a démontré que rire et angoisse pouvaient faire bon ménage. Du côté des comédies, Sooner propose notamment l’irrésistible What We Do in the Shadows (2014), film de vampires déjanté tourné sous forme d’un faux documentaire par le Néo-Zélandais Taika Waititi.

Tandis que, dans Yummy (2019) le Flamand Lars Damoiseaux jetait Maaike Neuville à une horde de zombies affamés dans une clinique de chirurgie esthétique d’Europe de l’Est…

Quelques classiques

Le cinéma fantastique est aussi vieux que le cinéma lui-même. Il suffit de penser à Georges Méliès… Dans les années 1920 et 1930, le cinéma expressionniste allemand s’est fait une spécialité du genre, avec des réalisateurs comme Fritz Lang, Friedrich Wilhelm Murnau, Robert Wiene. Le Danois Carl Theodor Dreyer s’est lui aussi essayé à l’exercice, notamment avec Vampyr, son premier film parlant en 1930.

Côté Hollywood, Don Siegel signait, en 1956, le classique L’Invasion des profanateurs de sépultures. Mais c’est George Romero qui révolutionnera le genre en 1968 avec le génial La Nuit des Morts-Vivants, film de zombies dénonçant le racisme tourné en noir et blanc. Premier volet d’une série de cinq films clôturée en 2006 avec Diary of the Dead, également au programme.

Enfin, Jamie Lee Curtis n’a pas fait que traquer Michael Myers dans la saga Halloween imaginée en 1978 par John Carpenter (et ce jusqu’au dernier volet de la nouvelle trilogie de David Gordon Green). En 1980, la fille de Janet Leigh et Tony Curtis donnait la réplique à Cat Stevens dans Le Bal de l’horreur de Paul Lynch, classique du slasher mettant en scène un tueur s’en prenant à un groupe d’amis réunis pour le bal de fin d’année… Bons frissons !