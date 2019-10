Après Rambo 5, voici Terminator 6 ! Au secours, les années 80 reviennent. D’ailleurs, on annonce, un nouveau Top Gun en 2020. Hollywood n’a plus d’idées, juste des recettes qu’on réchauffe jusqu’à plus faim.

Daniella, mais on l’appellera Dani comme tout le monde, est une Mexicaine avec un tempérament de piment. Faut la voir défendre son frère, chez le DRH de son usine automobile. On s’en doute, le sujet du film n’est pas la délocalisation des multinationales mais, et Dani ne le sait pas encore, la nouvelle mission d’un Terminator. Voilà, d’ailleurs, Grace qui surgit de nulle part pour la sauver et c’est parti pour une poursuite -castagne infernale.

Manifestement, Dani n’a vu aucun des épisodes précédents et c’est brutalement qu’elle prend conscience de ce que c’est d’avoir un Terminator aux trousses. Toute l’artillerie possible ne peut que le retarder ; il renaît toujours de ses blessures, de ses brûlures, de ses déchirures.

Heureusement, Sarah Connor, une vieille connaissance des spectateurs vient lui prêter main-forte, pour l’éloigner provisoirement. Car, ni une gousse d’ail, ni un crucifix, ni un canon, ni même un zombie ne peut le mettre HS. Comment se débarrasser d’un Terminator ? Vous avez 2h08.

S’il n’y a plus d’idées à Hollywood, il y a #MeToo. On substitue les hommes par les femmes, Dani prend la place de John Connor à la tête de la future résistance contre les machines dans le futur et, sans se fouler, les propriétaires de la licence disposent d’un troisième épisode, juste en féminisant les deux premiers. D’ailleurs, en termes de logique chronologique, c’est bien le troisième épisode. On y retrouve Linda Hamilton qui a disparu dans les Terminator 3-4-5. Quant à Arnold le taulier, il laisse les drôles de dames monter au front, lâchant, avec grand sérieux, des petites blagues, entre les rounds.

Terminator : Dark Fate Science-fiction à répétition De Tim Miller Avec Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis. Durée 2h 08.