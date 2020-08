The Day the Clown Cried: "Ce film doit être vu, au moins par chaque enfant dans le monde qui n’aura fait qu’entendre parler de l’Holocauste" Cinéma Alain Lorfèvre

© D.R.

Le cinéma et la Shoah n’ont jamais fait bon ménage. Depuis Kapò (1960) de Gillo Pontecorvo jusqu’à La vie est belle (1997) de Roberto Benigni en passant par La Liste de Schindler (1993) de Steven Spielberg, tout film qui a tenté de représenter l’indicible a essuyé un procès en trivialité. The Day the Clown Cried (1) de Jerry Lewis y a échappé : bien qu’achevé et monté par son auteur, il n’a jamais été projeté hors un cercle restreint.