Se remettant à peine du suicide de leur mère Laura (Alicia Silverstone), la petite Mia (Lia McHugh) et son grand-frère Aidant (Jaeden Martell) ont dû mal à accepter Grace (Riley Keough), la nouvelle compagne de leur père (Richard Armitage). Pourtant, celui-ci est bien décidé à ce que ses enfants fassent la connaissance de sa future femme, seule survivante d’une secte religieuse sur laquelle ce spécialiste des cultes occultes a écrit. L’occasion ? Un long week-end de Noël dans un chalet reculé, au fin fond du Massachusetts. Mais, une fois sur place, la famille doit faire face à des phénomènes étranges, qui s’accentuent alors que le père rentre en ville pour travailler. Il sera de retour dans quelques jours pour le réveillon…

Déchirant l’écran, le nouveau logo de la Hammer renvoie aux images du glorieux passé du studio britannique, tout en adoptant un graphisme résolument contemporain, en clin d’œil au logo de la Marvel. Il convient parfaitement à The Lodge, qui bénéficie de la symbolique mythique de la Hammer, tout en se distanciant considérablement de l’horreur gothique dont elle s’était fait une spécialité. Creusant la question de la foi et de la religion, le film rend hommage à un pan de la production fantastique des années 70, mais on est loin de L’Exorciste.

Horreur profonde

Découverts avec Goodnight Mommy en 2014 (qui mettait déjà en scène la relation de deux enfants à une mère qu’ils ne reconnaissaient pas), Veronika Franz et Severin Fiala n’appuient pas dans The Lodge sur la dimension fantastique. Ce qui intéresse le duo autrichien, c’est en effet la dimension psychologique de l’horreur. Pour nous faire frémir, ils renoncent dès lors aux effets faciles, pour creuser au cœur des peurs les plus profondément ancrées en nous. À commencer par celle de la perte d’une mère ou d’un père.

Abordant des thématiques universelles, dont celle de la vie après la mort, The Lodge le fait en utilisant la symbolique chrétienne, celle du Père, de la Vierge ou du Purgatoire. Ce qui permet aux cinéastes de créer une atmosphère d’angoisse avec une grande économie de moyens. Surtout, sans avoir l’air d’y toucher, The Lodge propose de la sorte une critique féroce de la religion et de la croyance, dans leur capacité à manipuler les êtres les plus faibles.

Bourré de références cinéphiles et visuelles, ce thriller intense permet aussi de redécouvrir Riley Keough, l’une des petites-filles d’Elvis Presley. Après la série The Girlfriend Experience (adaptation par Steven Soderbergh de son film homonyme) ou Mad Max : Fury, la jeune comédienne, très sobre, confirme un vrai tempérament dans le rôle de cette jeune femme rattrapée malgré elle par sa jeunesse passée au sein d’une secte.

The Lodge Horreur psychologique De Veronika Franz & Severin Fiala Scénario Fiala Scénario Sergio Casci, Veronika Franz & Severin Fiala Avec Riley Keough, Jaeden Martell, Lia McHugh, Richard Armitage… Durée 1h48.