Charlie (Dan Stevens), sa femme Michelle (Alison Brie), son frère Josh (Jeremy Allen White) et la copine de ce dernier Mila (Sheila Vand) ont décidé de passer le week-end ensemble dans une superbe maison au bord de l’océan Pacifique. Quand ils découvrent la vue depuis la terrasse, les deux couples sont ravis et oublient l’accueil un peu rude que leur a réservé leur loueur, plutôt du genre bourru (Toby Huss). Mais là, ils sont bien. Ne manque qu’un verre de pinot grigio californien et à sauter dans le jacuzzi. Quitte à revoir, au passage, la composition des couples. Bref, la fête peut commencer. Le cauchemar aussi…

Hommage aux classiques

Jeune acteur repéré dans 21 Jump Street, If Beale Street Could Talk ou dans les films de son frère James Franco (notamment en Greg Sestero dans The Disaster Artist et en Montgomery Clift Zeroville), Dave Franco se place dans les pas de son frangin en passant à son tour derrière la caméra avec une série B totalement assumée.

Avec The Rental, dont il cosigne le scénario - en s’inspirant sans doute de l’une ou l’autre mauvaise expériences vécues avec Airbnb -, Dave Franco signe un petit film d’horreur en hommage aux maîtres du genre : Wes Craven et Tobe Hooper. Il inscrit en effet son film dans la lignée de classiques comme La colline a des yeux, La Dernière maison sur la gauche ou Massacre à la tronçonneuse. Soit une horreur pure, réaliste, et où le mal paraît totalement gratuit. Même si, comparé à ses modèles, The Rental apparaît bien de son époque, totalement lisse…

En effet, on n’est plus dans les années 70 et la dimension politique de l’horreur est ici totalement éclipsée. Plus que l’horreur elle-même, ce qui semble intéresser Franco, c’est en effet de dresser le portrait d’un groupe de jeunes bobos californiens arrogants et cyniques, campés par des comédiens de talent (dont sa femme Alison Brie). Il faut en effet attendre plus de la moitié du film pour que l’on débarque enfin dans l’angoisse, où Franco se révèle d’ailleurs moins convaincant, un peu pataud dans sa mise en scène (malgré une scène finale pré-générique totalement glaçante).