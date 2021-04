Après des années de brouille, deux amies d’enfance se retrouvent. Emily (Octavia Spencer), brillante chercheuse, est devenue riche avec ses inventions révolutionnaires. Lydia (Melissa McCarthy) amatrice de blague vulgaire et fan de Metal, travaille sur des chantiers.

Emily termine la mise au point d’un super-sérum pour se venger des Malfaisants, des mutants qui ont tué ses parents. Lydia s’inocule par accidente le sérum et devient superforte. Lydia s’injecte sa propre dose, qui lui confère l’invisibilité.

Elles deviennent la Thunder Force, juste à temps pour défier le Malfaisant en chef (un super-méchant politicard et un super-vilain businessman : mais non ?). Les ubergeeks reconnaîtront en sa sbire Laser, Pom Klementieff, la Mantis des Guardiens de la Galaxie.





On retrouve tous les tropes du film de super-héros d’origine : l’accident qui donne le pouvoir, l’entraînement et ses catastrophes. Doublés de ceux du buddy movie au féminin.

Dans cette parodie de film de super-héros à l’humour outrancier, Melissa McCarthy (Gilmore Girls, Mike&Molly) est dans son registre sans filtre et en fait des caisses. Plus à contre-emploi, Octavia Spencer (La Couleur des sentiments ou Sacrées Sorcières) est le contrepoint nerd et nunuche.

L’équipe est en famille. Ben Falcone, le réal et "scénariste", est Monsieur McCarthy à la ville, les bad guys Jason Bateman et Bobby Cannavale ont tourné avec la comique dans Spy et Arnaque à la carte. Et Marc Platt a produit La Petite Sirène version live où jouait aussi McCarthy. On espère qu’Octavia Spencer, qui fait peine à voir dans cette daube, ne remettra pas le couvert.

Les dialogues tournent à vide, en quête de l’étincelle de l’impro (qui fut la signature de McCarthy). Le film, d’une banalité abyssale, tombe dans le trou du concept vite pitché, mal pensé : ni assez féroce ou introspectif pour mettre en question les excès du genre qu’il parodie, ni vrai film super-héroïque, ni propos décalé en mode Girl Superempowerment… La parodie consensuelle (hello Netflix), c’est de la soupe sans sel.

Thunder Force Super daube De Ben Falcone Scénario Ben Falcone Avec Melissa McCarthy, Octavia Spencer, Jason Bateman, Bobby Cannavale, Pom Klementieff Durée 1h45.





Disponible sur Netflix