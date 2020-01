Tom Hanks a reçu hier le prestigieux prix Cecil B. DeMille Award, récompensant chaque année une personne pour l'ensemble de sa carrière dans le secteur cinématographique. L'acteur de La Ligne verte n'a pas caché son émotion.

Tom Hanks a été appelé sur scène par l'actrice Charlize Theron qui, avec son discours, a déjà fait monter l'émotion d'un cran dans la salle. "", a déclaré l'actrice. "" Après ce compliment ultime, elle s'est remémorée son enfance et l'influence qu'a eu Tom Hanks lors de ses débuts dans le cinéma. "", a-t-elle raconté à la salle.

Elle enchaîne avec un souvenir un peu plus récent, son audition pour "That Thing You Do !", le film réalisé par Hanks en 1996. "Après un premier passage, je pensais avoir foiré... J'avais, en quelque sorte, oublié de respirer ... Tom m'a gentiment regardé, a bu un coup et a dit, 'Je suis tellement désolé, Charlize. Tu veux bien me donner cinq minutes? Je dois sortir. Je reviens tout de suite et nous allons refaire cette scène", se souvient-elle. "Tom n'avait pas besoin de cinq minutes. J'avais besoin de cinq minutes", conclut Charlize Theron.

© AP



Tom Hanks prend alors la parole sur scène. Le succès et la célébrité ne l'ont pas empêché de rester humble. Son discours l'a une fois de plus démontré. "Un homme a de la chance lorsqu'il a une famille comme celle assise devant moi", dit-il en montrant ses enfants et son épouse, Rita Wilson. "Une femme fantastique à tous égards qui m'a appris ce qu'est l'amour. Cinq enfants qui sont plus courageux, plus forts et plus sages que leur père. Et de nombreuses personnes aimantes qui ont supporté mon absence pendant des mois, des mois et des mois".

Après les remerciements familiaux, l'acteur a mis en valeur tous les métiers du secteur cinématographique. "Les films sont faits plan par plan. ... Tout le monde doit faire son travail à la perfection", souligne l'acteur, avant de rappeler que parfois le succès d'un film repose sur les épaules de la maquilleuse ou de la personne qui fait la mise au point.