Good news pour les amateurs de haute voltige. L’homme araignée se paie, à nouveau, une toile sur grand écran et c’est encore Tom Holland - un petit gars bien comme il faut - qui sera chargé de sauver la veuve et l’orphelin. Le film s’intitule Spiderman : Far From Home. Ce qui saute aux yeux, c’est une confirmation ! Pour ne pas dire une évidence. Les studios Sony ont bien fait de jeter leur dévolu sur cet acteur-danseur britannique de 23 ans. Ce dernier n’a eu aucun mal, en effet, à faire oublier ses prédécesseurs. C’est bien simple, face à tant d’agilité et de grâce aérienne Tobey Maguire et Andrew Garfield passeraient presque pour des rhumatisants mâtinés enclumes. Rencontre dare-dare avec le jeune homme démasqué !

C’est la 5e fois que vous incarnez Spiderman. Vous ne commencez pas à vous lasser du personnage ?

(...)