En 1982 sortait Tootsie, qui allait devenir le succès de l’année, juste derrière E.T., ainsi qu’une une comédie marquante dans l’histoire du cinéma. Près de 40 ans plus tard, alors que le thème du genre est quasiment devenu un… genre et que #MeToo a enclenché une mutation des rapports homme/femme, le film de Sydney Pollack tient-il toujours la route sur ses talons aiguilles ?