Les plateformes internationales ont aujourd’hui compris qu’il ne leur suffisait plus d’inonder leurs abonnés de séries en chaîne pour faire la différence... Face à la concurrence de nouveaux venus plus cinéphiles comme LaCinetek, Sooner ou MUBI par exemple, elles misent, elles aussi, de plus en plus sur le répertoire. La preuve, chez Netflix, avec la récente sélection Claude Sautet, mais aussi quelques chefs-d’œuvre de Godard (À bout de souffle, Le Mépris…) ou l’intégrale Truffaut en France.

Côté Amazon Prime, c’est l’intégrale des longs métrages de Maurice Pialat qui est disponible depuis fin 2020, grâce à un accord plus large avec Gaumont, donnant accès à quelques grands classiques du cinéma français des années 70. Et ce alors que, du 25 juin au 4 juillet prochains, le 49e Festival de La Rochelle proposera, lui aussi, une rétrospective intégrale Pialat, à la veille de la ressortie de ses films dans les salles françaises — si la crise le permet — en deux cycles, les 7 juillet et 4 août.

La vie sur le vif

Après avoir longtemps hésité entre cinéma et peinture — thème au cœur de son court métrage L’Ombre familière en 1958 —, Maurice Pialat, né en 1925 à Cunhalt dans le Puy de Dôme de parents petits commerçants, se tourne vers le cinéma. Mais contrairement à ses contemporains de la Nouvelle Vague (mouvement pour lequel il n’a jamais caché son mépris, trouvant « la bande des Cahiers » prétentieuse), le cinéaste doit attendre avant de signer son premier long métrage, tournant notamment sa série documentaire Chroniques de France pour la Gaumont.

En 1968, grâce au soutien de Claude Berri (le frère de sa compagne et scénariste de l’époque Arlette Langmann), de Véra Belmont et de François Truffaut, Pialat trouve enfin, à 43 ans, l’argent nécessaire pour réaliser L’Enfance nue. Une fiction qui doit beaucoup au projet originel: le tournage d’un documentaire sur de jeunes orphelins de l’assistance publique.

Premier long et premier coup de poing dans la figure du cinéma français pour Pialat, qui accouche d’un film sur l’enfance âpre, sans aucun romantisme, un anti-400 Coups de Truffaut. Durant le tournage, après avoir giflé son jeune acteur de 13 ans, l’épatant Michel Tarrazon, Pialat se brouillera d’ailleurs avec son producteur, de 7 ans son cadet mais, lui, déjà au sommet. Insulte suprême, Pialat le traite d’« espèce de Delannoy », ce vieux cinéaste représentant de la « qualité française » que dénonçait Truffaut… François, son jeune héros n’a en effet rien d’un Antoine Doisnel — il est violent et méchant, sans raison apparente, avec sa brave famille d’accueil —, mais c’est justement cette absence de filtre, cette noirceur qui l’habite qui le rendent profondément humain.

Sélectionné à la Mostra de Venise, récompensé du Prix Jean Vigo en 1959, L’Enfance nue, très documenté, déborde de vie. Tourné dans une petite ville minière du nord de la France (avec défilés de la CGT et de la fanfare locale) avec des acteurs non professionnels (notamment le couple Thierry, qui joue son quotidien de parents adoptants), ce premier film est un coup de maître, qui pose d’emblée un grand cinéaste.

© Gaumont

Du documentaire à l’autobiographie

Un réalisateur qui s’intéresse moins à la perfection du cadre, à la beauté de l’image, à la justesse du jeu ou à l’explicatif, qu’à l’émotion, qu’à la capture de moments de vérité sur le plateau. Au montage, le cinéaste privilégie en effet les prises les plus vibrantes, délaissant les autres. Ce qui explique la narration parfois un peu erratique, décousue des films de Pialat. « Je crois qu'il n'aimait vraiment pas le cinéma de Truffaut (...). C'est quand même un cinéma narratif, assez carré, assez explicatif. La thèse de Truffaut étant que si on ne dit pas aux spectateurs où on en est des histoires, on ne peut pas leur demander d'être émus. Chez Maurice, c'est d'abord l'émotion et après, éventuellement, on comprend que six mois se sont écoulés », expliquait Yann Dedet, monteur du cinéaste sur de nombreux films dans un numéro spécial Pialat des Cahiers du Cinéma en 2003.

En 1972, après avoir réalisé pour l’ORTF la mini-série La Maison dans les bois, se déroulant dans un petit village français durant la Grande Guerre, Pialat grimpe pour la première fois les marches du Festival de Cannes avec Nous ne vieillirons pas ensemble. Adapté de son propre roman, ce deuxième long métrage inaugure le sillon autobiographique de son cinéma. Décrivant la relation orageuse et passionnelle entre un homme marié et sa jeune maîtresse, le film dresse un auto-portrait tendre et cruel de Pialat, homme violent, odieux, égoïste, mais aussi vif, plein d’esprit et tendre. Face à la jeune Marlène Jobert, Jean Yanne est épatant en double du réalisateur et décrochera d’ailleurs le prix d’interprétation sur la Croisette.

Avec 1,7 million d’entrées en France, le film est un succès pour Pialat (son plus grand avec Police, qui réalisera 1,8 million d’entrées en 1985). Il enchaîne, dans la même veine, avec le magnifique La Gueule ouverte en 1974, avec Philippe Léotard, Nathalie Baye et Hubert Deschamps. Pialat y met en scène l’agonie de sa mère, dans un petit village provincial, aux côtés de son père, surnommé Le Garçu, titre, en 1995, de son dernier film. Un film d’une tendresse infinie, porté par un Depardieu touchant dans le rôle du cinéaste rongé par l’idée de la mort, face à son père, mais aussi son jeune fils, son ex-femme et son ex-compagne (rayonnante Géraldine Pailhas)…

Portraits de la jeunesse

Face à l’échec commercial de La Gueule ouverte (27000 entrées à peine!), Pialat retourne à un cinéma plus documentaire, avec le captivant Passe ton bac d’abord en 1978, réaction au romantisme un peu niais de La Boum ou de Diabolo Menthe. Dix ans après L’Enfance nue, le cinéaste retrouve le Nord pour un portrait de groupe sombre, captant les aspirations et le désespoir d’une jeunesse modeste à l’avenir totalement bouché. Ainsi, à sa mère, qui lui explique que « métro-boulot-doco et un ciné le samedi », « c’est la vie ça », un jeune garçon répond: « Non, c’est pas la vie ça. » Là encore, vibrant de réel, le film a acquis une véritable dimension anthropologique sur la France giscardienne.

Deux ans plus tard, Loulou, inspiré de la relation entre Pialat et Arlette Langmann (autrice du scénario) marque le début de la riche collaboration entre le cinéaste et son acteur fétiche, Gérard Depardieu, qu’il surnommait « une Rolls-Royce avec un moteur de Solex ». Lequel incarne ici un jeune blouson noir vivotant au crochet d’une bourgeoise (Isabelle Huppert) ayant quitté son homme (Guy Marchand) pour se sentir enfin vivre. Un triangle amoureux pas comme les autres, où Pialat se démarque par sa capacité à capter l’instant, notamment dans les scènes de groupe. Comme un repas de famille arrosé à la campagne qui tourne mal...

La révélation Bonnaire

S’inspirant cette fois de sa propre jeunesse, Langmann écrit pour Pialat l’un de ses plus beaux films en 1983: À nos amours. Portrait d’une famille éclatée — qui ne donne pas le beau rôle au frère, Claude Berri, campé par un Dominique Besnehard hystérique —, le film révèle la toute jeune Sandrine Bonnaire. Issue, comme le cinéaste, d’un milieu modeste, la gamine de 16 ans éclate de naturel, irradiant l’écran de sa présence. Notamment dans les quelques scènes, sublimes, face à son père, campé par Pialat lui-même. Réapparaissant à la fin du film, lors d’un repas de famille, ce père indigne lâche, pour condamner l’assemblée médusée, les derniers mots prétendus de Van Gogh sur son lit de mort: « La tristesse durera toujours ».

Peintre lui-même, Pialat réalisera enfin en 1991 la biographie de Van Goh à laquelle il songeait depuis des années. Son film le plus lumineux, le plus classique, un des plus apaisés aussi, malgré les démons qui habitaient Van Gogh durant les 70 derniers jours de sa vie à Auvers-sur-Oise. Campé par un très sobre Jacques Dutronc (qui obtiendra le César du meilleur acteur), le peintre ne prononce pas « ses » derniers mots dans le montage final du film, mais un plus banal: « J’ai faim », qui correspond nettement mieux au cinéma, franc, épuré, de Pialat…

À l’occasion de cet avant-dernier long métrage, le cinéaste se brouillera avec Bonnaire, qui avait refusé le rôle de Marguerite Gachet, s’estimant, à raison, trop âgée pour le rôle... La fin d’une belle collaboration puisqu’avant cette énième rupture pour le cinéaste, la jeune actrice était à nouveau apparue à l’affiche de deux ses films aux côtés de Depardieu: Police en 1985 et Sous le soleil de Satan deux ans plus tard.

Coscénarisé par Catherine Breillat, le premier est sans doute celui qui a le plus vieilli de la filmographie de Pialat. Très écrit, assez cliché dans sa mise en scène du monde de la pègre et de la police parisiennes. Fidèle à sa réputation, Pialat est infernal sur le plateau, maltraitant Sophie Marceau (qui traiterai de « grosse conne »), rabaissant sans cesse Richard Anconina (qui obtiendra que Pialat lui lise une lettre d’excuses devant toute l’équipe) ou reléguant Bonnaire au second plan, en jeune prostituée... Une ambiance orageuse qui a sans doute profité au climat électrique et tendu du film. Pialat né déclarait-il pas, à Positif en 1992: « C'est quand les choses vont mal que je suis le mieux. Je réussis au moins ça. De là à dire qu'il faut que ça aille mal pour que je me retrouve et que je fais exprès de foutre la merde... »?

« Je ne vous aime pas non plus »

Mais le film le plus controversé de Pialat, qui symbolise à lui seul la relation orageuse qu’entretint toute sa carrière avec le cinéma français, c’est bien sûr Sous le soleil de Satan en 1987. Adaptation du premier roman de Georges Bernanos (publié en 1936) signée Sylve Danton — la nouvelle compagne du réalisateur, rencontrée sur le tournage d’À nos amours et désormais connue comme la productrice Sylvie Pialat —, le film est à part dans la filmographie de Pialat.

Abordant le mystère de la foi et de la sainteté à travers le personnage d’un jeune prêtre en plein doute campé par un Depardieu habité, le film est plus théâtral, plus littéraire (reprenant notamment la langue, difficile, de Bernanos), voire abscons par moments. Porté par la photographie, dure et délicate à la fois, du grand directeur photo belge Willy Kurant, le film est pourtant traversé de moments de grâce.

Envoyé spécial à Cannes en 1987, notre confrère Fernand Denis estimait devant la caméra d’Antenne 2 qu’il s’agissait de l’un des films les plus faibles du festival 1987. Le jury d’Yves Montant lui remit pourtant la Palme d’or. Montant sur scène sous les huées (et quelques applaudissements), Maurice Pialat déclare, en levant le poing: « Je ne vais pas faillir à ma réputation : je suis surtout content ce soir pour tous les cris et les sifflets que vous m'adressez. Et si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. »

Un discours bref et rageur resté dans les mémoires, comme le testament d’un cinéaste solitaire, qui n’a appartenu à aucune école et qui aura livré l’une des œuvres les plus marquantes et singulières du cinéma français contemporain.

Un maître qui inspira quelques fils spirituels, comme Cyril Collard (son assistant sur À nos amours, mort du sida en 1993, à la veille de la sortie de ses Nuits fauves) ou Abdellatif Kechiche, mais surtout des filles. Ce sont en effet des réalisatrices comme Sandrine Veysset, Patricia Mazuy, Catherine Corsini, Noémie Lvovsky ou Emmanuelle Bercot qui semblent avoir été le plus marquées par l’empreinte de Pialat.

Hubert Heyrendt