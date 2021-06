En cette rentrée inattendue, on se précipitera sur Adieu les cons . Resté une semaine à l’affiche avant le reconfinement, le dernier Albert Dupontel a, depuis, triomphé aux César, remportant notamment les statuettes de meilleur film et du meilleur réalisateur. Amplement mérité ! Face à une Virginie Efira très touchante en coiffeuse et à son complice Nicolas Marié en archiviste aveugle (César du meilleur second rôle), le cinéaste incarne un informaticien partant en guerre contre la modernité. Un chef-d’œuvre d’humanisme radical !

Autre grand film à voir sur grand écran, même si c’est un court métrage déjà sorti en Premium VOD : La Voix humaine . Ou quand, pour la seconde fois après Femmes au bord de la crise de nerfs en 1988, Pedro Almodóvar adapte le texte homonyme de Jean Cocteau. Mais cette fois de façon frontale, avec une Tilda Swinton magistrale, tout en force et fragilité, dans cette déchirante rupture amoureuse au téléphone, mise en scène de façon plutôt expérimentale par le maître espagnol.

Lui aussi déjà disponible en VOD, Peninsula sort en salles ce mercredi. Labellisée "Cannes 2020", cette suite, cinq ans plus tard, du Dernier train pour Busan et de Seoul Station, clôt la trilogie de zombies du Coréen Sang-ho Yeon dans une explosion de violence complaisante à l’écran. Guère plus convaincant et déjà en ligne, The Singing Club marque le retour de Peter Cattaneo à la comédie sociale façon Full Monty en 1997. Sinon que les strip-teaseurs au chômage sont ici remplacés par des femmes de militaires emmenées par Kristin Scott-Thomas qui, s’ennuyant, se lancent dans une chorale. Un film patriotique qui réduit ces femmes à un seul rôle : passer le temps en attendant leurs maris partis jouer à la guerre.

Pour mémoire ou les fans hardcore de Liam Neeson, mentionnons encore Honest Thief (The Good Criminal), piètre thriller de Mark Williams, où l’acteur exploite sa veine de vieux briscard vengeur. Il a ici maille à partir avec deux agents du FBI qui veulent faire main basse sur son magot d’"honnête braqueur". Dispensable.

Des films pour enfants

Plusieurs films familiaux pour enfants ressortent en salles en cette réouverture des cinémas. Le qualificatif est un peu particulier pour Cruella de Craig Gillespie, qui revisite sur un mode mi-punk mi-anar la célèbre méchante des 101 Dalmatiens. Emma Stone y affronte Emma Thompson dans un savoureux duel dans le monde de la mode. Les adultes apprécieront sans doute l’ironie et les références à Vivienne Westwood. Disponible aussi en Premium sur Disney +.

Pour les plus jeunes, on se réjouit de la ressortie de La Chouette en toque . À la carte, cinq mets, soit des courts métrages distrayants, ludiques et même didactiques pour un menu savoureux bien équilibré (un peu de didactisme, un brin de conte, un prince et une princesse, même, et une chanson pour la route), sans excès de guimauve et jamais gavant. Ressortie aussi de Petit Vampire de Joann Sfar adaptation réussie de sa BD. Ou l’histoire d’un gamin confiné qui fugue pour aller à l’école.

Comme la série de romans et feuilletons dont il est tiré, le film Poly offre un beau récit d’aventures à son héroïne débrouillarde, tout en pointant la cruauté à l’égard des animaux et la solitude enfantine. Le récit est porté par l’alchimie entre Elisa de Lambert et le Shetland déterminé. Visiblement, Cécile Aubry inspire Nicolas Vanier. En 2013, déjà, il avait réalisé Belle et Sébastien, adaptation d’un roman de l’auteure. Son Poly "féminise" les romans originels qui suivaient les aventures de Poly et Pascal, interprété par le fils de Cécile Aubry, Mehdi El Glaoui.

Il y a un savant mélange de Tom Sawyer, d’Heidi et de Yakari dans les aventures de Calamity, récit de L'Enfance de Martha Jane Cannary . Grâce à son courage et sa volonté de se dépasser, la fillette de 11 ans acquiert peu à peu les réflexes des meilleurs trappeurs, préfigurant l’audace dont elle fera preuve sous le surnom de Calamity Jane. Si on reconnaît la patte du précédent film de Rémi Chayé, Tout en haut du monde, l’utilisation des aplats de couleurs renvoie plus au fauvisme ou à la peinture impressionniste qu’à l’animation traditionnelle. Envoûtant.

Dans un style plus rock’n’roll, on se délectera des Trolls 2 , suite très réussie de l’adaptation improbable des petites figurines suédoises. Soit une comédie musicale déjantée qui s’amuse à parodier les différents univers musicaux.