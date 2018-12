Le compte à rebours est lancé. Dans moins d’un an, le 18 décembre 2019, l’Épisode IX de Star Wars conclura la saga la plus rentable de l’histoire du 7e art avec 8,926 milliards $ de recettes au box-office mondial en 42 ans. Et elle enflamme déjà l’imagination des fans. À tel point qu’il devient difficile de distinguer le vrai du faux concernant le dernier opus de l’ennéalogie.

Au rayon des certitudes, on sait désormais que l’intrigue se déroulera approximativement un an après les faits décrits dans Les Derniers Jedis. L’information a été révélée par John Boyega dans une interview à Vanity Fair. La présence de Matt Smith, Dominic Monaghan, Naomi Ackie, Richard E. Grant et Keri Russell dans des rôles indéterminés est aussi confirmée.

Les rumeurs, comme d’habitude, sont plus excitantes mais, ne l’oublions pas, peut-être totalement fausses. L’une d’elles sort particulièrement du lot pour l’instant. Sur Reddit, un fan a fait part de ce qu’il considère comme "une fuite" concernant le titre de l’ultime volet de Star Wars. Selon lui, il s’agirait de Son of Darkness (Fils des ténèbres). C’est invérifiable, mais cela suscite déjà un énorme enthousiasme. Tout comme le retour, non confirmé, de Dark Vador. Plus qu’un an à attendre pour vérifier tout ça.