Débarrassée du Joker, Harley Quinn fait le coup de poing avec quelques copines. Margot Robbie s’amuse comme une folle.

Virée comme une malpropre par son "poussin" de Joker, Harley Quinn (Margot Robbie) se retrouve sans protecteur dans les rues de Gotham. Non que la drôlesse manque de répondant, mais la liste de celles et ceux qui ont une dent contre elle est longue comme un matin sans breakfast. Elle accepte de traquer une ado qui a dérobé un diamant pour le compte du nouveau roi de la pègre (Ewan McGregor).

Warner, jadis maison mère des Looney Tunes et du film noir - avec ses malfrats en guise de (anti-) héros - remixe ces deux canons dans Birds of Prey, avec héroïnes badass et esprit cartoon, option girl’s empowerment est la réponse du vilain canard Warner-DC à l’ogre Disney-Marvel - un quasi-bras d’honneur. Tu trépanes les kids ? Je ricane avec les ados. Tu formates les p’tits mecs ? J’émancipe les filles.

Libérée, délivrée de ses faire-valoir masculins de Suicide Squad, au premier chef le Joker (entre l’infernal Jared Leto et le one shot de Joaquin Phoenix, la rupture était écrite), Harley peut voler de ses propres ailes - et avec elle Margot Robbie, qu’on préfère en über-Tonya ici qu’en poupée Barbie chez Tarantino.

Collez-lui entre les pattes l’ado pickpocket (Ella Jay Basco) et aux trousses une flic teigneuse (Rosie Perez), une chanteuse à poigne (Jurnee Smollett-Bell) et une diane-chasseresse (Mary Elizabeth Winstead). Placez cette pyjama party (dixit Harley) entre les mains d’une scénariste et devant la caméra d’une réalisatrice pour remplir tout le quota féministe. Veillez encore à la diversité (une blonde, une brune, une Hispanique, une Afro-Américaine, une Asiatique). Ajoutez un zeste de Deadpool (voix off, irrévérence et apartés au spectateur). Servez saignant cet actioner #afterMeToo (on atrophie, on écorche, on tue avec talons aiguilles, batte, arbalète et autres armes blanches).

Deux plans résument le ton pas du tout correct : Harley Quinn, traquée par des tueurs, retrouve du tonus en aspirant un nuage de coke qui passait par là. Plus, loin, la même lance "Tu es trop cool" à une comparse qui vient de larder un nervi.

Les Harley’s Angels sont plus délurées que celles de Charlie. Bon point : elles ne se prennent jamais au sérieux, la bande de filles fonctionne, la réalisation est à la hauteur des intentions.

Ça ne rendra pas Hollywood plus créatif pour autant, ni les gamines plus futées que les garçons. Ou quand féminisme rime avec opportunisme.

Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn Super-héroïnes De Cathy Yan Scénario Christina Hodson Avec Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Ewan McGregor,… Durée 1h49.