La Berlinale, qui fêtera son 70e anniversaire du 20 février au 1er mars prochains, a dévoilé sa compétition ce mercredi matin. Hong Sang-soo, Christian Petzold, Delépine et Kervern, Kelly Reichardt ou encore Abel Ferrara sont de la partie. Avec, en bonus, le nouveau Pixar et Hillary Clinton...

Ce mercredi matin, la Berlinale dévoilait enfin sa compétition, à une vingtaine de jours seulement de son ouverture. Le troisième plus grand festival au monde, après Cannes et Venise, fêtera en effet son 70e anniversaire du 20 février au 1er mars prochains. Les festivités débuteront avec My Salinger Year, emmené par la jeune Margaret Qualley (vue dans Il était une fois à Hollywood de Tarantino) et Sigourney Weaver. Après Congorama, Monsieur Lazhar ou The Bleeder, le Québécois Philippe Falardeau retrace ici l'histoire d’une jeune aspirante romancière qui se fait embaucher comme assistante de l'agent littéraire de J.D. Salinger...

© Berlinale

Il y aura beaucoup de changements cette année à Berlin. Après 19 années de règne, Dieter Kosslick, très critiqué sur la fin, a en effet passé la main l'année dernière. Et c'est désormais un duo qui est à la tête de la Berlinale, composé d'une directrice, la Néerlandaise Mariette Rissenbeek, et d'un directeur artistique, l'Italien Carlo Chatrian. Ancien directeur du festival de Locarno, celui-ci a précisé avoir sciemment choisi en ouverture un film hors Compétition, estimant que l'attente est telle face au film d'ouverture, que cela le désert injustement s'il est en lice pour l'Ours d'or...

7 réalisatrices en course

Dix-huit films ont donc été retenus cette année en Compétition (contre 17 en 2019), qui seront départagés par un jury présidé par l'acteur anglais Jeremy Irons, mais dont on ne connaît pas encore la composition, même si Chatrian assure que celle-ci est définie. Durant une dizaine de jours, la Berlinale verra défiler quelques jolis noms du cinéma d'auteur, comme le Coréen Hong Sang-soo (qui présente The Woman Who Ran, toujours avec sa muse Kim Min-hee), le Cambodgien Rithy Panh (avec le documentaire Irradiés), le Taïwanais Tsai Ming-Liang (Days) ou l'Américaine Kelly Reichardt (First Cow) ou encore la Britannique Sally Potter, qui, dans The Roads Not Taken (en photo), s'offre un sacré casting: Javier Bardem, Elle Fanning, Salma Hayek et Laura Linney. Tandis que le New-Yorkais Abel Ferrara retrouve son fidèle Willem Dafoe dans le film non narratif Siberia, qu'il évoquait déjà dans son film précédent Tommaso.

© Berlinale



Côté européen, on retrouve les Français Benoît Delépine et Gustave Kervern, de retour en Compétition à Berlin dix ans après Mammuth avec Effacer l’historique, comédie de moeurs à l'ère du numérique emmenée par Blanche Gardin (en photo). Mais aussi le vétéran Philippe Garrel avec la romance en noir et blanc Le Sel des larmes.

© Berlinale



Mais on attend surtout beaucoup des locaux de l'étape. Deux ans après avoir présenté l'étrange Transit, le grand Christian Petzold est de retour avec Undine (en photo), tourné avec les mêmes acteurs: Paula Beer et Franz Rogowski. De son côté, le cinéaste allemand d'origine afghane Burhan Qurbani retrouve la Compétition berlinoise, dix ans après Shahada, avec une nouvelle adaptation, modernisée, du roman d'Alfred Döblin Berlin Alexanderplatz (déjà portée au petit écran en version série par Fassbinder en 1980).

© Berlinale



On notera que si la Compétition compte 18 prétendants (dont aucune production Netflix), le nombre de réalisateurs est bien plus élevés puisque cinq films signés en tandem. De quoi permettre à la Berlinale d'aligner également sept réalisatrices sur le tapis rouge (soit une de moins que l'année dernière).

Johnny Depp et Virginie Efira

Côté stars, la Berlinale peut difficilement rivaliser avec Cannes et Venise. Le tapis rouge du Berlinale Palast verra cependant défiler quelques stars, comme Javier Bardem, Elle Fanning ou encore Willem Dafoe. Mais c'est surtout dans la section parallèle Berlinale Special que l'on retrouve du beau monde: Sigourney Weaver en ouverture, Tilda Swinton (qui présente le documentaire islandais Last and First Man, mais aussi Johnny Depp et Bill Nighy pour Minamata d'Andrew Levitas, Virginie Efira et Omar Sy pour Police d'Anne Fontaine (en photo) ou encore Roberto Benigni pour le Pinocchio de Matteo Garrone. Tandis qu'Hilary Clinton accompagnera Hilary, le documentaire que lui consacre Nanette Bustein.

© Berlinale



Côté séries, on pourra découvrir à Berlin The Eddy (en photo), comédie musicale pour Netflix dont le premier épisode est signé par un certain Damien Chazelle (La La Land). Mais aussi Stateless, série australienne cocréée par l'actrice Cate Blanchett.

© Berlinale



Enfin, le dernier Pixar, En avant, sera également présenté en avant-première à Berlin.

© Berlinale



Les 18 films en compétition

Berlin Alexanderplatz (Allemagne/Pays-Bas), de Burhan Qurbani

(Allemagne/Pays-Bas), de Burhan Qurbani DAU, Natasha (Russie/G.-B./Ukraine/All.), d’Ilia Khrjanovski et Jekaterina Oertel

(Russie/G.-B./Ukraine/All.), d’Ilia Khrjanovski et Jekaterina Oertel The Woman Who Ran (Corée du Sud), de Hong Sang-soo, avec Kim Min-hee

(Corée du Sud), de Hong Sang-soo, avec Kim Min-hee Effacer l’historique (France/Belgique), de Benoît Delépine et Gustave Kervern, avec Blanche Gardin, Denis Podalydès et Corinne Masiero

(France/Belgique), de Benoît Delépine et Gustave Kervern, avec Blanche Gardin, Denis Podalydès et Corinne Masiero El prófugo (The Intruder) (Argentine/Mexique), de Natalia Meta, avec Nahuel Pérez Biscayart

(Argentine/Mexique), de Natalia Meta, avec Nahuel Pérez Biscayart Favolacce (Bad Tales) (Italie/Suisse), de Damiano et Fabio D’Innocenzo, avec Elio Germano

(Italie/Suisse), de Damiano et Fabio D’Innocenzo, avec Elio Germano First Cow (États-Unis), de Kelly Reichardt, avec John Magaro, Orion Lee, Toby Jones.

(États-Unis), de Kelly Reichardt, avec John Magaro, Orion Lee, Toby Jones. Irradiés (France/Cambodge), de Rithy Panh, avec André Wilms, Rebecca Marder (documentaire)

(France/Cambodge), de Rithy Panh, avec André Wilms, Rebecca Marder Le sel des larmes (France/Suisse), de Philippe Garrel

(France/Suisse), de Philippe Garrel Never Rarely, Sometines Always (Etats-Unis), d’Eliza Hittman

(Etats-Unis), d’Eliza Hittman Days (Taïwan), de Tsai Ming-liang

(Taïwan), de Tsai Ming-liang The Roads Not Taken (Grande-Bretagne), de Sally Potter, avec Javier Bardem, Elle Fanning, Salma Hayek, Laura Linney

(Grande-Bretagne), de Sally Potter, avec Javier Bardem, Elle Fanning, Salma Hayek, Laura Linney My Little Sister (Suisse), de Stéphanie Chuat et Véronique Reymond, avec Nina Hoss

(Suisse), de Stéphanie Chuat et Véronique Reymond, avec Nina Hoss There is No Evil (Iran/All./Tchéquie), de Mohammad Rasoulof

(Iran/All./Tchéquie), de Mohammad Rasoulof Siberia (Italie/All./Mexique), d’Abel Ferrara, avec Willem Dafoe

(Italie/All./Mexique), d’Abel Ferrara, avec Willem Dafoe Todos os mortos (All the Dead Ones) (Brésil/France), de Caetano Gotardo et Marco Dutra

(Brésil/France), de Caetano Gotardo et Marco Dutra Undine (All./France), de Christian Petzold, avec Paula Beer, Franz Rogowski

(All./France), de Christian Petzold, avec Paula Beer, Franz Rogowski Hidden Away (Italie), de Giorgio Diritti, avec Elio Germano

Berlinale Special