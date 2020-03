Les cinéphiles pourront quand même découvrir les nouveautés, non pas au cinéma, mais sur plusieurs plateformes de VOD.

Voici quelques jours, en décidant de proposer Trolls World Tour en VOD exactement en même temps que dans les (rares) salles de cinéma encore ouvertes (à peine 20 % aux USA) et de rendre accessible par le même biais ses autres productions déjà à l’affiche (The Hunt, Emma, Invisible Man), NBC Universal a déclenché un mouvement qui est en train de faire boule de neige. Et qui aura probablement un impact sur l’avenir du cinéma.

Pour l’instant, les autres Majors n’ont pas embrayé, préférant reporter à une date indéterminée (ou à l’année prochaine, comme pour le neuvième volet de Fast & Furious), mais en Belgique, plusieurs distributeurs ont décidé de sauter le pas et de suivre l’exemple d’Universal.

Voici ce que précise le communiqué : "En effet, plusieurs distributeurs et producteurs belges indépendants comme Anga, Athena, Cinéart, Cinemien, Imagine, Kwassa, Lumière, Mooov, O’Brother ont trouvé un accord avec les plateformes de VOD Voo, Proximus Pickx VOD ainsi que Dalton.be, Lumierefilms.be et Univercine.be pour que celles-ci puissent accueillir et proposer les films qui étaient à l’affiche ou dont la sortie était prévue ces prochains jours. D’autres distributeurs pourront encore s’ajouter à cette liste.

Une initiative inédite et solidaire qui permettra aux cinéphiles de continuer à se divertir durant cette période difficile, en découvrant les films qui font l’actualité tout en restant chez eux. C’est à partir de ce 20 mars que les premiers films seront disponibles au prix unique de 7,99€ sur les plateformes, lesquelles seront très régulièrement enrichies de nouveaux titres.

C’est dans ce contexte que le film belge, Jumbo de Zoé Wittock, avec Noémie Merlant et Emmanuelle Bercot, qui devait sortir en salles ce mercredi 18 mars, fera également l’objet d’une sortie online exceptionnelle dans les jours à venir."

Le communiqué se termine en précisant que "cette initiative inédite prendra fin dès la réouverture des salles lorsque les films en sortie nationale reprendront leur place sur grand écran", mais si l’expérience rencontre plus de succès que les sorties en salle, certains pourraient être tentés de la prolonger indéfiniment.

Nous vous tiendrons, bien évidemment, au courant des sorties des films avec la publication de critiques.