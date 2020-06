Programmatrice aux Grignoux à Liège et Namur, Catherine Lemaire pousse ainsi un « ouf de soulagement »! « Car cela devenait impossible à vivre pour tout le secteur culturel. Il faut que la culture puisse à nouveau être proposée au public. Les incertitudes qui restent seront sans doute levées rapidement. Tandis que nos inquiétudes, on les a déjà anticipées et budgétisées pour 2020… »

L'exploitante se félicite en tout cas de la date du 1er juillet retenue pour la réouverture des salles de cinéma. « Cela va dans le sens de ce que voulaient les salles art et essai. On avait demandé quatre semaines pour pouvoir mettre les mesures de sécurité en place le mieux possible. C’est donc plutôt une bonne nouvelle », explique-t-elle.

Les grands complexes auraient par contre souhaité une réouverture plus tôt. « Nous aurions préféré recommencer à la mi-juin, pour avoir période rodage avant le début des vacances d’été, confirme Anneleen Van Troos, chargée de la communication du groupe Kinepolis. Mais nous sommes satisfaits de la perspective reçue. »