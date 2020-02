Katharine Gun devait rester anonyme. Malheureusement pour Tony Blair, elle avait une conscience.

En 2003, on aurait vu passer ce mémo, on n’aurait pas compris. Katharine Gun, elle, a saisi instantanément ce qui se tramait. Il faut dire qu’elle travaille au centre de renseignements du gouvernement britannique. En provenance de la NSA, l’agence de renseignements américaine, ce mémo demande à son homologue anglaise de collecter des informations sur les membres non permanents du conseil de sécurité de L’Onu. Katharine Gun comprend qu’elles seront utilisées pour exercer une pression au moment du vote de la seconde résolution, celle qui autoriserait les USA et ses alliés, dont la Grande-Bretagne, à déclarer la guerre à l’Irak.

Collecter des informations, c’est le job de cette institution. Mais voilà un moment qu’elle voit George Bush enfumer l’opinion pour sortir ses canons et Tony Blair l’aider dans cette opération. Les citoyens ne sont pas dupes, ils furent un million à défiler à Londres, ce qui a contraint Bush et Blair à trouver une base légale pour passer à l’action : la fameuse seconde résolution de l’Onu. Et ce mémo charge les renseignements de chercher des moyens de pression pour manipuler le vote.

Faire sortir ce mémo des murs en béton du Government Communications Headquarters (GCHQ) ferait instantanément de Katherine Gun, un traître, une espionne. Mais voir son Premier ministre, Tony Blair, mentir à la population britannique pour partir en guerre lui est insupportable. Et le mémo de se retrouver chez un journaliste de L’Observer.

On sait aujourd’hui que d’avoir pris tous les risques pour lancer l’alerte, n’a servi à rien. Américains et Britanniques n’obtiendront pas la seconde résolution de l’Onu, mais Colin Powell et Tony Blair inventeront les armes de destruction massive de Sadam Hussein pour passer à l’attaque avec les conséquences qu’on connaît : Daesch ; l’État islamique, les attentats…

Pour l’exemple

En attendant, l’appareil d’État entend faire de Katharine Gun, un exemple. Il s’agit de briser sa vie, professionnelle et familiale, de la broyer pour faire passer l’envie à ses collègues de révéler les mensonges des dirigeants, même si cela doit sauver des milliers de vies.

Gavin Hood a confié le rôle à Keira Knightley. Déglamourisée au maximum en employée lambda, elle est tout le contraire d’une pasionaria. Il ne tire pas sur la corde du suspense, le premier plan montre d’ailleurs Katharine Gun en route pour son procès. Pas besoin de jouer avec les ficelles du thriller, les tenants et aboutissants de l’affaire, dont le dilemme moral de l’héroïne, suffisent à créer une tension permanente.

Efficaces, investis, sobres ; Keira Knightley, Matthew Goode, Ralph Fiennes conduisent ce film d’enquête et de procès, ultra-classique, fluide, palpitant, rigoureusement construit. Il met au jour une histoire authentique - la vraie Katharine Gun apparaît dans le générique de fin -, invite les spectateurs à la vigilance, célèbre le courage des lanceurs d’alerte, ces héros de notre temps.

Official Secrets laisse tout de même pantois. Comment Tony Blair continue-t-il à parader aux quatre coins du monde, enfin surtout en Arabie Saoudite, alors qu’il devrait s’enterrer de honte avec tant de mensonges, tant de sang, tant de morts sur la conscience. Une conscience, c’est bien ce qui distingue cet individu de Katharine Gun.

Official Secrets Thriller authentique De GavinHood Avec Keira Knightley, Matt Smith, Matthew Goode, Ralph Fiennes Durée 1h52.