Bonne nouvelle pour ceux qui admiraient Terrence Malick lorsqu’il réalisait Les Moissons du ciel et La ligne rouge. Certains avaient perdu le contact à l’épreuve de To the Wonder, Knight of Cups et Song to Song ; autant de prières cinématographiques où l’auteur traquait la présence divine au moyen de plans sublimes et d’une épuisante logorrhée.

Sans renoncer à ses préoccupations sacrées, A Hidden Life marque le grand retour du cinéaste à la narration, à sa fibre historique aussi, à une histoire vraie, celle de Franz Jägerstätter, béatifié en 2007. S’il raconte de façon linaire la vie de ce paysan autrichien, le film n’a rien de classique. Même si son village du Tyrol n’est pas sans faire penser à La Mélodie du bonheur, Terrence Malick a cette capacité d’en rendre, tellurique, la beauté.

Franz, sa femme et leurs trois filles vivent une existence champêtre qu’Hitler vient briser en déclarant la guerre, ce qui nous vaut un prologue virtuose. Il est mobilisé, suit une courte formation et revient à la maison avec la conviction que cette guerre est l’œuvre du mal, qu’ Hitler est l’antéchrist.

Effectivement, le mal opère. Son village, pourtant si loin des combats, a contracté une soudaine et violente fièvre raciste. Immunisé, Franz est mis au ban de toute la communauté. Ce sacristain n’obtient, par ailleurs aucun soutien de son Église catholique d’Autriche. Son curé et son évêque lui opposent les valeurs du patriotisme et de la soumission à l’autorité.

Quand, il est appelé à rejoindre son régiment, Franz assume ses convictions. Il ne se dérobe pas, ne se cache pas, il se rend à la caserne et refuse signer le document d’allégeance à Hitler, exigé de tous les soldats autrichiens.

Puissance formelle mémorable

Il est emprisonné et on s’emploie à le faire changer d’avis. D’abord par la violence, sans résultat. Ensuite par la raison : sa résistance ne sert à rien puisque personne n’est au courant. Enfin par le compromis. Puisqu’il refuse de porter les armes, il peut officier comme infirmier. Mais Franz refuse obstinément de servir le mal.

Cette histoire vraie inspire à Terrence Malick un film qui évoque la passion du Christ. On y retrouve les épreuves d’un chemin de croix. On y croise les religieux pharisiens. En président de tribunal, Bruno Ganz a des airs de Ponce Pilate. Il existe toutefois une différence fondamentale : l’amour qui l’unit à sa femme. Le combat, auquel se livrent sa conscience et son amour, génère une tension extraordinaire. C’est ce duel intérieur que Malick parvient à mettre en scène dans cette Vie cachée.

Et pour cela, il nous immerge dans un autre temps, un autre rythme, un autre rapport à l’image pour métamorphoser un film en une expérience cinématographique. On connaît bien son procédé qui consiste à ne pas faire correspondre l’image avec son omniprésente voix off. Cette figure de son style s’avère très adéquate dans la mesure où il s’agit de lettres de Franz ce qui permet de suivre son voyage intérieur jusqu’au noyau dur de la conscience, à l’endroit où se produit la collision frontale entre son idéal pacifiste et ses sentiments amoureux. August Diehl et Valerie Pachner sont d’autant plus bouleversants qu’ils sont ardents et sobres.

De ce choc d’une puissance formelle mémorable, le cinéaste tire un sens radical : une action ignorée de tous peut avoir un effet en profondeur sur la société.

Une vie cachée/A Hidden Life Biopic dramatique De Terrence Malick Avec August Diehl, Valerie Pachner, Bruno Ganz Durée 2h 54.