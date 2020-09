Václav Marhoul : "J’ai tourné les scènes avec beaucoup de décence, même celle où les rats tuent le bébé" CinémaInterview Hubert Heyrendt

Il y a tout juste un an, la présentation de The Painted Bird en Compétition à Venise, a profondément divisé. Adaptant L’Oiseau bariolé de Jerzy Kosinski, Václav Marhoul a été acclamé par les uns - saluant cette description sans fard de l’ignominie de la guerre -, quand les autres quittaient la salle ou huaient la mise en scène esthétisante et complaisante des pires atrocités.