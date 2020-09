Vanessa Kirby, prix d'interprétation incontournable à la Mostra CinémaInterview Hubert Heyrendt, à Venise

© Andrea Avezz / La Biennale

À l'affiche, sur le Lido, de deux des plus beaux films de la Compétition, Pieces of a Woman et The World to Come, l'actrice anglaise Vanessa Kirby a logiquement triomphé au palmarès de la 77e Mostra de Venise.