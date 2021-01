Déjà connue des fans de la sériesur Netflix, Vanessa Kirby a fait sensation à la Mostra de Venise en septembre dernier. L’actrice anglaise était en effet à l’affiche de deux des plus beaux films de la compétition :des Hongrois Kornel Mundruczo et Kata Weber et de The World to Come de la Norvégienne Mona Fastvold . Deux œuvres profondes, abordant la question de la maternité et de la perte d’un enfant.