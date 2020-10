Mardi soir, le 35e Festival du film francophone de Namur dévoilait en avant-première L’Origine du monde, qui sortira en salles le 4 novembre prochain. Le premier long métrage de Laurent Lafitte ( "de la Comédie -Française" ) est une farce psychanalytique loufoque, adaptée de la pièce homonyme de Sébastien Thiéry, créée au Théâtre du Rond-Point par Jean-Michel Ribes en 2013.

À l’écran, Lafitte incarne un avocat dépressif, dont le cœur s’arrête soudain de battre ! Désemparé, il se tourne vers une marabout freudienne (Nicole Garcia), qui lui demande de prendre en photo… le vagin de sa mère (Hélène Vincent). Pour l’aider, il fait appel à sa femme (Karin Viard) et à son meilleur ami, campé par un Vincent Macaigne comme toujours irrésistible… "Je ne connaissais pas du tout la pièce, commente le comédien. En lisant le scénario - que j’ai lu d’une traite en rigolant tout le temps -, je n’ai pas tilté sur le fait que c’était une adaptation, même si Laurent me l’avait dit. Je trouve qu’il y a une adéquation totale entre l’univers de Laurent Lafitte et la pièce."