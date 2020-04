Vingt festivals de cinéma de premier plan, notamment ceux de Cannes, Venise, Berlin et Toronto, s’associent pour organiser un événement virtuel de cinéma fin mai, a annoncé lundi le festival américain de Tribeca.

Le festival "We Are One : A Global Film Festival" ("Nous sommes un : un festival mondial du film") se tiendra du 29 mai au 7 juin sur YouTube. Il a été initié par le festival de Tribeca, dont la 19e édition se déroule actuellement et partiellement en ligne en raison de la pandémie de coronavirus. Des films nouveaux et des anciens, des courts et des longs métrages, des documentaires, de la musique seront mis en ligne gratuitement et des tables rondes virtuelles…