Face à la crise sanitaire, la Ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles Bénédicte Linard a approuvé un nouveau paquet de mesures d’urgence proposées par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel pour répondre aux besoins et aux préoccupations des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel.

Ces nouvelles dispositions visent à augmenter les réserves en trésorerie des acteurs de la chaîne de création, en complément des dispositifs déjà mis en place par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces mesures d’urgence s’accordent autour de trois axes majeurs.

La suppression de l’obligation de remboursement des avances sur recettes perçues en 2019. Les sociétés de production peuvent garder en trésorerie les montants qui auraient dû être remboursés au Centre du Cinéma à la suite de l’exploitation de leurs œuvres en 2019. Elles disposent de deux mois supplémentaires pour communiquer les résultats d’exploitation 2019 des œuvres soutenues, soit jusqu’au 15 juin 2020. Cette mesure prend en compte l’impact économique du confinement sur l’exploitation des films et les retours sur recettes. Elle préserve aussi les liquidités dans un secteur qui en manque régulièrement. Allongement des délais d’agrément et de la validité des contrats pour les aides à la production. Tous les délais des dossiers dont l’agrément est en cours sont prolongés de 12 mois et tous les contrats d’aide à la production, au développement et à l’écriture sont prolongés de 12 mois. Cette mesure permettra aux producteurs et créateurs ayant obtenu des aides de ne pas être pénalisés par le ralentissement des activités et les éventuels reports de tournages consécutifs au confinement en Belgique et chez leurs partenaires étrangers. Les montants des primes au réinvestissement seront libérés, sans obligation de réinvestissement, pour les années 2016-2019. Cette mesure doit permettre aux sociétés de production, aux distributeurs et aux auteurs de bénéficier de liquidités sans devoir les affecter à des projets ultérieurs. Durant la durée de fermeture des salles de cinéma, les visionnages en VOD peuvent exceptionnellement être comptabilisés comme des entrées en salle dans le calcul des primes au réinvestissement.

Ces nouvelles mesures complètent celles déjà adoptées dès le 26 mars par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, entre autres :

Création d'un Fond d'urgence et de soutien pour le secteur culturel : budget prévisionnel global de 8,4 millions d'euros pour la culture.

Maintien des subventions même si l'opérateur ne remplit pas les conditions de subvention en raison du confinement afin de couvrir les dépenses déjà effectuées et de rémunérer les prestataires finaux.

Octroi anticipé d'une subvention prévue plus tard dans l'année pour les bénéficiaires récurrents de subventions de la FWB.

Instauration d'un prêt d'urgence du fonds d'investissement St'art pour la trésorerie des entreprises de la culture et de la créativité.

Simplification administrative d'urgence avec la mise en place de système de dépôt numérique de dossier et signatures de contrats.

Informations sur www.subsides-covid19.cfwb.be.