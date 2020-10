Vous pourrez revoir "Le Seigneur des anneaux" au cinéma Cinéma Karin Tshidimba

© D.R.

À défaut des nouveautés ( James Bond, Dune, Soul ,…) repoussées par Sony, Warner, Disney et compagnie, les cinéphiles peuvent compter sur la ressortie de quelques blockbusters qui ont fait leur preuve par le passé, afin de profiter pleinement du plaisir d’être en salle. En attendant Shining , annoncé le 28 octobre, ce sera le cas dès ce mercredi 14 octobre, avec la trilogie du Seigneur des anneaux de Peter Jackson, que de nombreux cinémas du pays (UGC, White, Kinepolis…) proposeront de (re)découvrir sur grand écran et en version longue.



Au total, ce sont plus de 144 minutes “de scènes supplémentaires qui seront proposées en comparaison avec les versions originelles”, des scènes coupées que les fans avaient pu découvrir dans les éditions DVD. Pour revoir l’intégrale, il faudra donc réserver ses trois séances au fil des trois semaines à venir: La Communauté de l’anneau (du 14 au 20/10), Les Deux tours (du 21 au 27/10) et Le Retour du roi (du 28/10 au 3/11) dans les cinémas partenaires. De quoi contenter les fans inquiets, ou curieux, du développement du projet de série annoncé par Amazon Prime Video.