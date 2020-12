De l'avis d'un expert, c'est le « plus grand séisme que l’industrie du cinéma ait jamais connu ». Les studios Warner Bros ont décidé, jeudi 3 décembre, que tous leurs films prévus en 2021, dont les blockbusterset, seront diffusés aux Etats-Unis sur leur plate-forme de vidéo à la demande HBO Max parallèlement à leur sortie en cinéma.

En vertu de ce modèle économique « hybride », les nouveaux films Warner seront accessibles sur HBO Max dès le jour de leur sortie en salles aux Etats-Unis, et pour une durée d’un mois. La décision devrait concerner au moins 17 titres l’an prochain, parmi lesquels un préquel inspiré par la série Sopranos et une suite au film de super-héros Suicide Squad.

Cette décision bouleverse les codes et les pratiques de l’industrie américaine. Elle démontre la difficulté pour Hollywood de faire face à la crise sanitaire aux Etats-Unis qui a contraint la plupart des salles de cinéma du pays de fermer. Traditionnellement, les grosses productions hollywoodiennes sont projetées uniquement en salle durant trois mois avant d’être diffusées sur d’autres supports. Mais la fermeture des cinémas dans de nombreuses régions américaines, dont New York et Los Angeles, marchés majeurs de l'exploitation aux Etats-Unis, a contraint les distributeurs à trouver des solutions de repli.

Le groupe Disney pratique de même avec sa plateforme Disney+ depuis septembre : le film Mulan, dont la sortie en salles a été reportée deux fois, a finalement été mis en ligne cette semaine. Soul, le nouveau dessin animé de Pixar (propriété de Disney), sera également mis exclusivement en ligne sur Disney+ fin décembre.

Pour Jeff Bock, analyste du secteur pour la société spécialisée Exhibitor Relations, il s’agit tout simplement du « plus grand séisme que l’industrie du cinéma ait jamais connu ». « Warner a effectué un virage serré qui pourrait changer l’industrie pour toujours », estime l’expert, interrogé par l’Agence France-Presse (AFP).

La décision de Warner ne s’appliquera dans l’immédiat qu’aux Etats-Unis, le service HBO Max n’étant pas encore disponible dans d’autres pays, où le catalogue Warner Bros devrait sortir normalement dans les salles de cinéma l’an prochain, si celles-ci sont ouvertes. Lancé en mai en Amérique du Nord, HBO Max devrait être étendu à certains pays d’Amérique latine et d’Europe au second semestre 2021.

Warner avait déjà annoncé mi-novembre que Wonder Woman 1984 (dont la sortie initiale était prévue l'été dernier) sortirait aux Etats-Unis simultanément dans les salles et sur HBO Max le jour de Noël, pour tenter de compenser l’impact de la pandémie qui a bouleversé Hollywood et le calendrier des superproductions.