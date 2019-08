"Jusqu’à ce que la mort nous sépare." Grace (Samara Weaving) ne pensait pas si bien dire en ce plus beau jour de sa vie. Son fiancé Alex (Mark O’Brien) l’avait pourtant prévenue que sa riche famille est tordue. Si ses futures belles-sœurs Charity et Emilie ont l’air un peu bitchs et barrées, Madame Le Domas (Andie MacDowell) l’accueille pourtant à bras ouverts. Seule la tante Hélène tire une tête à faire peur.

La surprise survient la nuit de noces : Alex révèle à Grace que la famille a une tradition. Tout nouveau venu doit tirer une carte, qui indiquera un jeu auquel il faut se prêter. Le rituel remonte à trois générations et à la fondation de la fortune familiale - fruit d’un serment à un bienfaiteur. Passé l’épreuve, l’impétrant.e est accepté.e dans la famille. Grace se plie à la règle et tire la carte "cache-cache" - ce qui, chez les Le Domas, revient à passer la bague autour du cou.

Prenez Les chasses du comte Zaroff et transposez cela avec une métaphore ironique de l’enfer familial et de la lutte des classes - "hé oui, les riches sont différents" lance son beau-frère à Grace, orpheline roturière. Ça vire - le titre n’en fait pas mystère - au cauchemar nuptial, mâtiné de gore. Tout cela n’est évidemment pas à prendre au sérieux. Tant qu’à faire, les réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett rajoutent une couche de trash et de gags punk acides - voir les premières victimes ou le sort d’Andie MacDowell dans un film qui aurait pu s’intituler Un mariage et dix enterrements.

On peut s’amuser du spectacle grand-guignol ou faire la moue - question de sensibilité et d’humour (noir). Reste que dans un cinéma nord-américain où la sacro-sainte famille est régulièrement érigée comme ultime rempart contre l’adversité - ou justification du pire (voir la série Walking Dead) - un film qui inverse la proposition jusqu’à étriller le fondement de l’institution ne manque pas de fraîcheur, malgré le cynisme de la démarche et la banalité de la mise en scène.

Ajoutons un sujet de réflexion, pour ce qu’il vaut : dans les années 1970, le cinéma d’exploitation reflétait la peur de l’Amérique bourgeoise et citadine pour les hippies drogués et les bouseux inbreeded. Quarante ans plus tard, la classe moyenne laminée honnit à ce point les nantis qu’ils deviennent les nouveaux croque-mitaines - on ne peut s’empêcher de rapprocher ce Wedding Nightmare du thème de The Hunt, dont la sortie a été récemment postposée sur fond de tueries de masse et de tweet présidentiel.

Wedding Nightmare / Ready or Not Survival punk De Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett Scénario Guy Busick et R. Christopher Murphy Avec Samara Weaving, Mark O’Brien, Andie MacDowell Durée 1h35.