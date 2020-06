"When They See Us" : l’affaire des cinq de "Central Park"

Quarante-deux heures. Quarante-deux heures d’interrogatoire et de garde à vue sans nourriture, ni pause toilette, ni présence parentale. C’est le temps qu’il a fallu à un groupe de flics aguerris pour obtenir les aveux de quatre adolescents noirs et un adolescent hispanique, âgés de 14 à 16 ans, accusés à tort du viol d’une joggeuse dans Central Park. Un fait divers sordide qui a débouché sur une erreur judiciaire nauséabonde par le racisme larvé qu’elle trahit.