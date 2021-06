Jen (Charlotte Vega, jeune comédienne britannico-espagnole découverte dans [Rec]³: Génesis en 2013), son petit ami Black Darius (Adain Bradley) et quatre de leur amis ont décidé de se lancer à l’assaut du Sentier des Appalaches — mythique chemin de randonnée qui circule sur 3560 km du Maine à la Géorgie. Leur escapade débute dans un village reculé de Virginie, où ces jeunes citadins ne passent pas inaperçus. Au bar, au bed & breakfast, tout le monde les met en garde: Ne vous écartez pas du sentier balisé. La nature est dangereuse ici. Plus que la nature, c'est surtout une mystérieuse Fondation, créée en 1859, qu'ils vont devoir affronter. Quelques semaines plus tard, sans nouvelle de Jen, son père (Matthew Modine, qui a pris un sacré coup de vieux…) part à sa recherche…

En 2003, Wrong Turn et ses chasseurs cannibales rendaient un hommage, 100% gore, aux classiques du genre, comme La Colline a des yeux ou Massacre à la tronçonneuse. Six suites plus tard (la dernière en 2014), voici donc un reboot, dont le scénario a été confié à Alan B. McElroy, auteur des scripts des trois premiers films… Lequel accouche d’un film tout simplement abject, dont la réalisation est signée Mike P. Nelson (The Domestics en 2018).

Si, dans sa première partie dans la forêt, le slasher se montre plutôt efficace (et très gore, histoire de satisfaire les fans hardcore), sans dévier du cahier des charges établi, la seconde partie vire au grand guignol le plus complet, notamment dans sa direction artistique, où cette Fondation du XIXe siècle semble être revenue au temps des cavernes... Surtout, le fond de l’histoire fait carrément peur, le scénariste prenant au pied de la lettre la mise en garde: restez sur le droit chemin! L’Amérique ne tolère en effet pas, ni les rêveurs, ni les idéalistes, ni les homosexuels, leur préférant les bons vieux Rednecks. Bref, chacun pour soi et Dieu pour tous!

© KFD

°Détour mortel : La Fondation / Wrong Turn Film d’horreur De Mike P. Nelson Scénario Alan B. McElroy Photographie Nick Junkersfeld Musique Stephen Lukach Montage Tom Elkins Avec Charlotte Vega, Matthew Modine, Emma Dumont, Bill Sage… Durée 1h50