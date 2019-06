Événement marketing plus que cinématographique, entouré d'un pseudo secret (presque tout est dévoilé dans les bandes-annonces), le treizième volet de la saga X-Men déçoit : scénario insipide, absence d'émotion et abus trop flagrant d'effets spéciaux. Seule nouveauté : les X-Women prennent le pouvoir.

La Twentieth Century Fox pourrait bien avoir commis une grosse erreur stratégique en programmant X-Men: Dark Phoenix ce mercredi 5 juin. Avengers: Endgame a porté les super-héros au pinacle, et derrière ce grand spectacle, tout sauvetage du monde semble plus fade. Sentiment très vite renforcé à la vision du treizième volet de la saga des mutants (en comptant les deux Deadpool, dans lesquels ils jouent un rôle important).

Le film s'ouvre pourtant sur une scène d'accident magistrale, vue au ralenti depuis l'intérieur du véhicule par la petite Jean Grey. A donner le frisson. Puis, grâce à un saut temporel d'une dizaine d'années, c'est dans l'espace que se poursuit le déroulement de l'action. Avec une mission de sauvetage d'une navette de la Nasa. Sans les X-Men, aucun astronaute n'aurait eu la moindre chance de s'en sortir. Mais l'opération laisse des traces. Terrassée par une éruption solaire qu'elle a fini par littéralement absorber en elle, Jean ne parvient pas à contrôler l'immense pouvoir qui est désormais le sien. A la moindre frustration, c'est la catastrophe. Et la mort pour ceux qui l'approchent. L'humanité se retrouve désormais mise en péril par une de ses sauveuses. Ainsi que sa seule famille, dépassée par les événements, les X-Men.

Une fois le cadre posé, tout se gâte. L'intrigue se traîne dans des rebondissements déjà vus mille fois dans tous les grands shows hollywoodiens, Face à leur amie transformée en arme de destruction massive, les mutants se déchirent. Certains veulent l'éliminer, d'autres la sauver. Dissensions renforcées par les mensonges du Pr. Xavier, destinés à protéger Jean d'elle-même quand elle était enfant mais qui se retournent désormais contre lui. Et c'est parti pour de grands déballages d'états d'âme guère plus émouvants qu'un arrachage de tête par Rambo. Histoire d'égayer un peu l'ensemble, de temps à autre, Jean provoque de nouveaux dégâts. Avec un tel déploiement d'effets spéciaux que plus rien ne paraît réaliste. Puis les X-Men refont leur psychothérapie de groupe, et ainsi de suite.

Ce scénario tourne en rond pendant près de deux heures, sans élément de surprise ni regard neuf sur la saga. Et ceux qui se berceraient d'illusions quant à la capacité d'Hollywood de sortir de ses schémas traditionnels sont vite rappelés à l'ordre par les souvenirs du Pr. Xavier en train de seriner à sa petite protégée que « le pouvoir sera ce que tu en feras ». En clair, Jean concentre en elle la lutte entre le bien et le mal, illustré par les affrontements autour d'elle.

Un combat intérieur retracé assez platement, plus dans le registre symbolique que celui des émotions. Difficile de se prendre d'empathie pour cette boule de colère ou pour ses comparses réduits au rôle de faire-valoir monolithiques. Même si le divertissement n'est pas indigne, les raisons de s'enthousiasmer sont plutôt rares.

Les X-Women mènent l'action

Le seul point vraiment positif est révélé par Jennifer Lawrence : « Ce sont toujours les femmes qui sauvent les hommes. Cela devrait s'appeler les X-Women. » De fait, les femmes mènent systématiquement le bal dans les scènes d'action. Et ça, c'est une vraie évolution. Dommage, cependant, que les scénaristes n'aient pas enrichi leur personnalité. La pauvre Jessica Chastain incarne une tueuse froide, impassible, qui ne laisse jamais rien transparaître (bonjour la variété dans le jeu…). Sophie Turner, elle, porte tout le film sur ses épaules en n'ayant que trop rarement l'occasion de laisser transparaître l'humanité de Phoenix, rongée par la peur qu'elle s'inspire elle-même. Et les nombreux trucages numériques, notamment au niveau de son visage, ne l'aident évidemment pas.

Au final, difficile de comprendre la stratégie marketing autour de ce divertissement assez quelconque, basée sur des embargos ridicules pour la presse écrite (interdiction de publier quoi que ce soit sur papier avant 8 h du matin, alors que l'impression se fait durant la nuit), des pseudo-secrets éventés par les trois bandes-annonces officielles ou un suspense totalement détruit par les clichés qui tiennent lieu de script.

Les fans des super-héros iront voir ce show mais ne devraient pas beaucoup s'y retrouver en terme de spectacle ou de nouveautés. Les autres peuvent zapper cet opus sans regret. Dark Phoenix ne va pas faire renaître de ses cendres leur intérêt pour l'univers Marvel. Une chose est sûre : il faudrait engager des mutants dotés d'imagination comme scénaristes pour les prochains opus.