La disparition d’un père, au cœur du premier roman d’Aliona Gloukhova

La nuit du 7 novembre 1995, le père de la Biélorusse Aliona Gloukhova, 11 ans à l’époque, disparaît en mer. Récupérés sur le rivage de Gazipasa en Turquie, son maillot de marin et un morceau de la bouée de sauvetage restent les seules preuves tangibles de sa présence dans la mer Méditerranée. Pour sa femme et ses enfants, il est impensable d’accepter sa mort, puisqu’on n’a pas retrouvé son corps. "‘Disparu’, ce mot est plus doux et moins définitif" . "Disparu", "parti", jamais "mort", "décès" : le vocabulaire est révélateur de l’impossibilité de faire le deuil. La mer semblait pourtant son élément. Il y avait d’ailleurs transmis son aisance à sa fille. On le surnommait le dauphin, elle le pingouin. Ce n’est pas par hasard qu’elle a intitulé son roman "Dans l’eau je suis chez moi".