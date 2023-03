Les mots qui viennent et ceux qui restent bloqués

Dans son nouvel ouvrage, Aliona Gloukhova pourrait être la narratrice, celle qui part sur les traces de l’écrivain Guennadi Gor (1907-1981). Ce dernier, poète du blocus de Leningrad, va la mener, de fil en aiguille, à une certaine Ana Gomes, jeune Portugaise qui lui a consacré une thèse de doctorat avant de disparaître à l’âge de 31 ans. Disparaître et non mourir - nuance essentielle chez Glouckhova. Comme a disparu aussi Mateo, l’ami d’Ana emporté par la mer à Nazaré.

Essayer d’entendre les mots tus

Le journal intime d’Ana Gomes sert de trame au récit. Pour la narratrice, Ana et elle ont en commun une question : "est-ce que nous possédons une langue ou est-ce la langue qui nous possède ?" Vaste sujet, immense terrain de questionnements. Quand la maîtrise d’une langue n’en est qu’à ses balbutiements, on est toujours en attente de mots qui ne viennent pas, ressent Ana. Dans son journal, elle a écrit que selon Guennadi Gor "quand on donne des noms aux objets, on ralentit le temps". Ana s’intéresse aussi à un autre poète, Tchorny, afin de mieux comprendre la méthode de Gor - utiliser le dépassement du temps et de l’espace comme processus d’écriture. "Elle lit ce que Tchorny n’écrit pas, essaie d’entendre des mots tus."

"Quand j’ai envie de dire à Ana qu’elle s’éloigne trop de ce qu’on appelle la réalité des faits, je regarde ma propre vie et je comprends que je me sens à moitié présente", ressent la narratrice. On se questionne avec elle : est-ce qu’on est vraiment lorsqu’on ressent qu’on est ? Qu’est-ce que la sensation de réel recouvre ? Et de revenir à Gor, pour qui "l’insuffisance de la réalité est la matière brute, c’est avec cette matière qu’il crée sa contre-langue." Conclusion d’Ana ; "la poésie est là pour nous sauver". Belle démonstration, même si relevant parfois de l’ésotérisme.

--> ★ ★ Aliona Gloukhova | De l’autre côté de la peau | Verticales, 142 pp., 13,50 €

EXTRAIT

"Dans le premier chapitre de sa thèse Ana explique sa méthode, l'herméneutique passionnée . Elle parle de l'importance de rendre transparent l'état mental et physique du chercheur et d'en accepter les limites. L'analyse des poèmes de Guennadi Gor qu'elle a effectuée est d'après elle influencée par sa condition. Sa solitude et sa vulnérabilité lui ont permis de comprendre autrement l'écriture de Gor. Celui qui fait la recherche doit être altéré au même degré que son sujet, l'empathie est une qualité indispensable de l'observateur , elle a écrit."