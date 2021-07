Henri Vernes, créateur de Bob Morane, est décédé

L'auteur prolifique était âgé de 103 ans. Il s'est éteint ce dimanche, nous a signalé une proche cet Athois de naissance, qui vécut à Tournai et à Saint-Gilles.

Au sujet de son héros, Bob Morane, Henri Vernes nous expliquait dernièrement ne pas croire "qu’il y ait eu un livre qui ait eu plus de succès qu’un autre. En fait, le lecteur de Bob Morane est comme un ivrogne : il boit un verre, puis deux, et au troisième, il ne se rend plus compte qu’il boit, il attend sa dose."

Même si les aventures de Bob Morane ont été traduites en une douzaine de langues, l'écrivain reconnaissait avoir surtout rencontré le succès auprès d'un public francophone. "Seuls la Flandre et les Pays-Bas ont aussi accroché", signalait-il.