Accueil Culture Livres & BD Fitzgerald, la lucidité désenchantée Julie Wolkenstein signe une nouvelle traduction de "Beaux et maudits", le moins connu des romans de Francis Scott Fitzgerald. Écrit alors que l’auteur de "Gatsby" n’a que 24 ans, un texte d’une maturité et d’une prémonition folles. © AFP Geneviève Simon Journaliste





Après avoir traduit Tendre est la nuit, Gatsby et quelques nouvelles de Francis Scott Fitzgerald (1896-1940), la romancière et professeure de littérature comparée à l’Université de Caen Julie Wolkenstein vient de signer une nouvelle version française de Beaux et maudits (The...