Michel Winock, l'illusion d'une autre France Comme chez nous au lendemain de la Seconde Guerre, les grands espoirs de changement ont vite fait pschitt… © Jack Downey, U.S. Office of War Christian Laporte Collaborateur historique et culturel

Ces deux dernières années, les historiens ont évoqué le 75e anniversaire de la Libération et de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une célébration en mode mineur en raison notamment de la pandémie. Un an après, il ne reste plus rien à fêter, certes, mais c’était une bonne occasion de revenir sur les espoirs beaucoup trop souvent déçus, pour ne pas dire franchement galvaudés, de sociétés occidentales qui avaient cru qu’un monde plus juste, plus équitable, plus humain sortirait de la seconde grande boucherie universelle du...