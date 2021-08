Accueil Culture Livres & BD Raoul Cauvin est mort, il nous avait prévenus Mal vu par la critique, le scénariste aux 50 millions d’albums laisse derrière lui quelques séries cultes. Des “Tuniques bleues” à “Sammy” en passant par “Cédric”, “les Psys” ou “Cupidon”. © Dupuis Stéphane Tassin Journaliste politique

Il avait tendance à dire qu’il se sentait plus proche du Caporal Blutch que du Sergent Chesterfield. Tu m’étonnes. Le premier, antimilitariste, enrôlé de force dans l’armée de l’Union, ne peut qu’attirer la sympathie, là où, le second, enrôlé pourtant de force, lui aussi, mais qui a très vite pris goût à la vie militaire et...