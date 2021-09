L’amour de Michel et Maram, révolte contre l’esclavage

David Diop, premier français couronné du Booker Prize International pour "Frère d'âme", a "époustouflé le jury"

La traduction anglaise du merveilleux roman de David Diop, Frère d’âme, traduit en anglais en At Night All Blood is Black a reçu mercredi le prestigieux Booker Prize, décerné au Royaume-Uni au meilleur livre étranger.