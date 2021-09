Accueil Culture Livres & BD Mike Brant, l’exil en héritage Serge Airoldi lie la destinée du chanteur populaire français avec l’histoire de ses parents déportés. © Belga Marie-Anne Georges Journaliste service Culture

Tous les mots dans le titre du nouvel ouvrage de Serge Airoldi, Si maintenant j'oublie mon île. Vies et mort de Mike Brant, ont leur importance. Surtout ne pas s'en tenir aux seuls prénom et nom de l'artiste israélien. Car de Mike Brant, la plupart retiennent avant tout son côté latin lover à paillettes et sa mort tragique, le 25 avril 1975. Si maintenant...