Prix Goncourt : qui succédera à Hervé Le Tellier ?

Qui succédera à Hervé Le Tellier, couronné en 2020 pour "L'Anomalie" ?

Les jurés du Goncourt ont dévoilé les premiers sélectionnés de leur prix, qui sera décerné le 3 novembre. Les titres retenus sont : Le Voyage dans l'Est de Christine Angot, La carte postale d'Anne Berest, Enfant de salaud de Sorj Chalandon, Milwaukee Blues de Louis-Philippe Dalembert, L'éternel fiancé d'Agnès Desarthe, La porte du voyage sans retour de David Diop, S'adapter de Clara Dupont-Monod, Parle tout bas d'Elsa Fottorino, S'il n'en reste qu'une de Patrice Franceschi, Soleil amer de Lilia Hassaine, Au printemps des monstres de Philippe Jaenada, Les enfants de Cadillac de François Noudelmann, Feu de Maria Pourchet, Le voyant d'Étampes d'Abel Quentin, La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr et La fille qu'on appelle de Tanguy Viel. Les prochaines sélections seront annoncées les 5 et 26 octobre prochains.

Pour rappel, l'académie Goncourt est présidée par Didier Decoin. Ses autres membres sont les écrivains Eric-Emmanuel Schmitt, Pascal Bruckner, Paule Constant, Patrick Rambaud, Tahar Ben Jelloun, Camille Laurens, Françoise Chandernagor, Philippe Claudel et Pierre Assouline.